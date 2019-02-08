خطة السلام.. كوشنر وغرينبلات في الخليج قريبا

كشف مسؤول في البيت الأبيض أن المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط جايسن غرينبلات ومستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر سيعرضان الجوانب الاقتصادية لخطة السلام على عدد من المسؤولين الخليجيين في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

وأوضح المسؤول أن كوشنر وغرينبلات سيزوران السعودية وعمان والبحرين والإمارات وقطر من أجل الحصول على تعهدات مالية مِن هذه الدول لدعم رزنامة اقتصادية تمثل ركن الزاوية لخطة السلام.

وشدد المسؤول على أن المحادثات لن تتطرق الى الشق السياسي للخطة معتبرا في الوقت ذاته أن هذه الخطوة تمثل مؤشرا واضحا على أن واشنطن باتت مستعدة لإطلاق مبادرة السلام التي تأجلت في الماضي لأسباب متعددة.

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