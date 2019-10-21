صحيفة: ترامب يميل لإبقاء جنود في شرق سوريا

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يبحث خطة لإبقاء نحو مئتي جندي أميركي في شرق سوريا.

وقالت الصحيفة، الأحد، إن مجموعة من كبار المسؤولين العسكريين اقترحوا خطة على ترامب لإبقاء قوة عسكرية أميركية في سوريا، في مهمة ذات هدفين.

ويتجسد الهدف الأول في منع عودة ظهور داعش عقب الغزو التركي لشمال سوريا، في حين أن الهدف الثاني يتمثل في منع قوات النظام السوري وحلفائها من الروس من السيطرة على مواقع إنتاج النفط في المنطقة.

وقال مسؤول رفيع في حكومة ترامب للصحيفة، إن ترامب يفضل هذه الخطة التي ظل يدرسها لنحو أسبوع تقريبا، ويشعر أنها كافية لمنع إضاعة المكاسب التي حققتها الولايات المتحدة في الحرب على داعش، ويرى أنها ستسمح أيضا للقوات الكردية بالحفاظ على سيطرتها على حقول النفط في المنطقة.

ورفض البنتاعون، الأحد، الإدلاء بتصريحات حول الخطة التي أوردتها نيويورك تايمز.

وكان الرئيس ترامب قد واجه انتقادا حادا من الديمقراطيين ودائرة حلفائه في الحزب الجمهوري، عندما أعلن سحب القوات الأميركية من شمال سوريا قبل انطلاق الهجوم التركي للمنطقة تحت اسم عملية "نبع السلام".

ودافع ترامب عن قراره أمام وسائل الإعلام وعلى تويتر مذكرا بوعده الذي اتخذه أثناء حملته الانتخابية بسحب الجنود الأميركيين من "الحروب التي لا نهاية لها في الشرق الأوسط".