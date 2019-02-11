Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
تكنولوجيا

امنع الآخرين من استخدام حسابك على واتساب

تطبيق واتساب

أضاف تطبيق واتساب خاصية أمان جديدة تمكن المستخدم من منع أشخاص آخرين يستخدمون الهاتف من قراءة الرسائل على التطبيق.

هذه الخاصية متاحة فقط حاليا على أجهزة شركة آبل، وقريبا على أجهزة أندرويد.

كيف تشغل هذه الخاصية؟

أولا، يجب عليك التأكد من أن لديك آخر نسخة محدثة من واتساب.

ادخل على "الإعدادات" ثم انقر "المساعدة" وهناك ستجد صورة مع اسم آخر نسخة. تأكد أنها 2.19.20 أو أحدث.

إذا كانت النسخة قديمة، حدثها بالدخول على تطبيق واتساب على متجر آبل، ثم اضغط "تحديث".

لتشغيل الخاصية، اذهب إلى "الإعدادات"، ثم اضغط على "الحساب"، ثم "الخصوصية" ومن هناك ستجد "قفل الشاشة"، ومن هناك ستجد "استخدام Touch ID" أو "استخدام Face ID" حسب إصدار الجهاز.

شغل أيا منهما، واختر توقيت غلق التطبيق: إما "حالا"، أي بعد أن تخرج من التطبيق، أو "بعد 1 دقيقة" أو "بعد 15 دقيقة" أو بعد "ساعة".

هذه الخاصية مفيدة للأشخاص الذين يتركون هواتفهم لآشخاص آخرين ويريدون منع دخولهم على على تطبيق واتساب.

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG