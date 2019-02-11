امنع الآخرين من استخدام حسابك على واتساب

أضاف تطبيق واتساب خاصية أمان جديدة تمكن المستخدم من منع أشخاص آخرين يستخدمون الهاتف من قراءة الرسائل على التطبيق.

هذه الخاصية متاحة فقط حاليا على أجهزة شركة آبل، وقريبا على أجهزة أندرويد.

كيف تشغل هذه الخاصية؟

أولا، يجب عليك التأكد من أن لديك آخر نسخة محدثة من واتساب.

ادخل على "الإعدادات" ثم انقر "المساعدة" وهناك ستجد صورة مع اسم آخر نسخة. تأكد أنها 2.19.20 أو أحدث.

إذا كانت النسخة قديمة، حدثها بالدخول على تطبيق واتساب على متجر آبل، ثم اضغط "تحديث".

لتشغيل الخاصية، اذهب إلى "الإعدادات"، ثم اضغط على "الحساب"، ثم "الخصوصية" ومن هناك ستجد "قفل الشاشة"، ومن هناك ستجد "استخدام Touch ID" أو "استخدام Face ID" حسب إصدار الجهاز.

شغل أيا منهما، واختر توقيت غلق التطبيق: إما "حالا"، أي بعد أن تخرج من التطبيق، أو "بعد 1 دقيقة" أو "بعد 15 دقيقة" أو بعد "ساعة".

هذه الخاصية مفيدة للأشخاص الذين يتركون هواتفهم لآشخاص آخرين ويريدون منع دخولهم على على تطبيق واتساب.