خطوط طيران توفر خدمة جديدة لتفادي الجلوس قرب أطفال

الجلوس قرب طفل يبكي أو يصرخ خلال رحلات الطيران الطويلة بالذات، قد لا يكون أمرا ممتعا. ولتجنب هذا الموقف، أقدمت خطوط الطيران اليابانية على توفير خدمة تعتبر فريدة من نوعها.

ميزة في نظام الحجز الخاص بالخطوط اليابانية على الإنترنت تشير إلى المقاعد التي سيشغلها أطفال رضع حتى عمر سنتين.

ويوضح موقع الخطوط الجوية اليابانية على الإنترنت أن "الركاب الذين يسافرون مع أطفال تتراوح أعمارهم بين ثمانية أيام وعامين، والذين يختارون مقاعدهم على موقع الخطوط اليابانية الإلكتروني، سيظهر لهم رمز الطفل على شاشات المقاعد التي يختارونها".

وبعد انتشارها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حظيت هذه الخدمة بإشادة من قبل بعض الركاب من أمثال راحت أحمد الذي قال إن هذه الخاصية "يجب أن تكون إجبارية" على خطوط الطيران:

بينما قال طارق حيدر إنه مستعد "لدفع رسوم" إضافية للاستفادة من الخدمة

وتساءل بول ماك مازحا: "هل هناك أي طريقة لحجز مقاعدي بعيدا عن أطفالي؟ وأضاف قائلا "صراحة، أطلب صديقا"

أما ميمي بولارد فلم تخف استياءها من الفكرة وقالت "كلنا كنا صغارا..هؤلاء الأشخاص الذين لا يستطيعون الجلوس بجانب الأطفال الصغار بحاجة إلى التغلب على أنفسهم.. حاولوا أن تكونوا متفهمين ومدركين إلى أن هناك أشياء أسوأ في العالم من الجلوس بجوار طفل يبكي."

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