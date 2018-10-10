لن تنسى ما ستقرؤه بهذا الخط الجديد

قال علماء أستراليون إنهم اخترعوا خطا جديدا يحسن الذاكرة ويقلل، بشكل ملحوظ، نسيان الكلام المكتوب باستخدامه.

وأوضح علماء بجامعة RMIT بمدينة ملبورن الأسترالية، أن الخط الجديد المسمى Sans Forgetica (سانز فورغتيكا) سيحسن من قدرة المخ على الاحتفاظ بالمعلومات.

وتم تطوير الخط الجديد على يد علماء نفس ومصممين وخطاطين محترفين بالتعاون مع مختبرات الأعمال السلوكية التابعة لجامعة RMIT.

وقبل الكشف عن الخط رسميا، تم اختباره على 400 طالب أسترالي في مختبرات الجامعة وعبر الإنترنت أيضا.

ويكمن السر وراء هذا الخط في أنه يجبر أدمغتنا على الإبطاء في القراءة وبذل جهد أكبر لمعالجة الكلمات، وهو ما يسهل على أدمغتنا تذكر ما قرأناه.