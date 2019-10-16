إنقاذ 89 مهاجرا قبالة سواحل تونس

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، الأربعاء، إنقاذ 89 مهاجرا غالبيتهم من جنسيات أفريقية تعطل مركبهم قبالة السواحل الجنوبية للبلاد.

وقالت الوزارة في بيان "أنقذت مساء الثلاثاء وحدات بحرية تابعة لجيش البحر تونسيين اثنين و87 مهاجرا غير قانوني من جنسيات إفريقية مختلفة".

وبين المهاجرين تسع نساء و10 أطفال بينهم رضيع عمره ستة أشهر، كانوا جميعا على متن المركب الذي تعطل بهم على بعد 27 ميلا من سواحل تاقرماس في جزيرة جربة.

وأفاد المهاجرون وفق البيان، بأنهم "غادروا ميناء زوارة الليبي على متن قارب تعطل في عرض البحر قبالة سواحل تاقرماس وهناك طلبوا الإغاثة".

وفي الأسابيع الأخيرة تم اعتراض عشرات الراغبين في الهجرة بينما كانوا يحاولون الوصول إلى إيطاليا من تونس وغرق آخرون.

وليل السبت أنقذت السفينة الإنسانية "أوشن فايكينغ" قاربا على متنه 74 شخصا جميعهم ذكور وبينهم قصر، قبالة الجرف في تونس، بينما أنقذت صباح الأحد قبالة سواحل طرابلس 102 آخرين بينهم أربع نساء حوامل وتسعة أطفال تقلّ أعمارهم عن 16 عاما.