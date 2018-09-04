خلافات في مجلس الشيوخ بشأن تثبيت كافناه

تتواصل بمجلس الشيوخ جلسة تثبيت بريت كافناه مرشح الرئيس ترامب لمنصب قاضي بالمحكمة العليا، وسط اعتراضات من قبل الديموقراطيين على توقيت العملية.

وقالت السناتور الديموقراطية عن ولاية كاليفورنيا كامالا هاريس بعد دقائق من افتتاح الجلسة "تلقت اللجنة الليلة الماضية 42 ألف صحفة من الوثائق التي لم تتح لنا الفرصة لقرائتها أو مراجعتها أو تحليلها. لا يمكننا المضي قدما في جلسة الاستماع هذه".

الجمهوريون من جانبهم انتقدوا دعوات الديموقراطيين إلى التأجيل، وقال السناتور تيد كروز من ولاية تكساس، في كلمته الافتتاحية، إن جلسة الاستماع هذه "ليست حول مؤهلات المرشح"، أو عن الوثائق، لأن كافناه "مؤهل بلا شك".

واتهم كروز الديموقراطيين باستغلال قضية تثبيت كافناه لإعادة الجدل حول انتخابات 2016 الرئاسية.​

“What's this fight about? If it’s not about documents, not about Kavanaugh’s credentials, not about his judicial record—what's this fight about? I believe this fight is nothing more & nothing less than an attempt by Democrats to re-litigate the 2016 presidential election.” pic.twitter.com/FtUbhGc3Ae — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) September 4, 2018

وكافناه (53 عاما) هو قاضي محكمة استنئاف اتحادية في واشنطن، ومن المتوقع أن يواجه أسئلة حول قضايا خلافية قبل تعيينه كموقفه من الإجهاض.