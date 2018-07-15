خلاف حول الغياب عن العمل يودي بثلاثة سعوديين

أطلق سعودي النار على اثنين من زملائه بعد اندلاع خلاف حول غيابه عن العمل، في منفذ الوديعة الحدودي مع اليمن، ما أدى الى مقتل ثلاثة أشخاص هم مطلق النار وزميل له ورجل أمن.

وكتبت إمارة منطقة نجران جنوب المملكة في تغريدة الأحد أن مطلق النار "يعمل لدى إحدى القطاعات العسكرية المشتركة في المنفذ (إدارة الجوازات) ويبلغ من العمر 34 عاما".​

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تبين أن إطلاق النار من قبل مواطن سعودي يعمل لدى إحدى القطاعات العسكرية المشتركة في المنفذ (إدارة الجوازات )، ويبلغ من العمر ٣٤ عاماً مستخدماً سلاحة الرسمي، حيث أطلق النار تجاه اثنين من زملائه بالمنفذ بسبب خلاف يخص غيابة عن العمل.. — إمارة منطقة نجران (@emara_najran) July 15, 2018

وأوضحت انه أطلق النار "تجاه اثنين من زملائه بالمنفذ بسبب خلاف يخص غيابه عن العمل"، متسببا بوفاة أحد زملائه على الفور بينما نقل الاخر لتلقي العلاج في المستشفى، في حادثة وقعت السبت.

وبعدما لاذ الرجل بالفرار، أوقفته دورية تابعة لأمن الطرق، فقام بإطلاق النار باتجاه عناصرها وقتل أحدهم وأصاب آخرين، قبل أن يطلق عليه عناصر الدورية النار ويسقط قتيلا.