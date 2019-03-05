خلاف شاب مع والدته يصل للكونغرس

روى الشاب إيثان ليندينبيرغر الثلاثاء في الكونغرس قصة تحديه لوالدته، وحصوله على اللقاحات بعد أن أصبح عمره 18 عاما.

وقال في جلسة للجنة الصحة والتعليم إنه بالرغم من حب والدته واهتمامها به، حصلت على معلومات مضللة من وسائل التواصل الاجتماعي تحذر من اللقاحات باعتبارها خطرة.

ووفقا لوكالة أسوشيتدبرس ظهرت قصة خلاف ليندينبيرغر مع والدته حول اللقاحات نهاية العام الماضي بعدما نشر عبر تطبيق "ريديت" أن والدته تعتقد أن اللقاحات خدعة حكومية. وعادت القصة إلى الضوء بعد اكتشاف حالات إصابة بمرض الحصبة أخيرا في بعض الولايات.

وتواصل الشاب الذي يسكن في أوهايو في تلك الفترة مع مؤسسات طبية ليكتشف أنه لا يحتاج إلى أخذ موافقة ولي أمره، من أجل الحصول على اللقاحات، ما دعاه إلى أخذ ما لم يحصل عليه في السابق، الأمر الذي أثار خلافا مع والدته.

ودعا ليندينبيرغر في حديثه أمام الكونغرس إلى توعية الأهالي والطلاب أيضا بأهمية الحصول على اللقاحات لحمايتهم من الإصابة بالأمراض المختلفة.