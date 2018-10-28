خلال بطولة للجودو.. عزف النشيد الإسرائيلي لأول مرة في أبو ظبي

عزف النشيد الوطني الإسرائيلي في بطولة عالمية للجودو في أبو ظبي الأحد للمرة الأولى في الإمارة الخليجية، بعد أن أحرز أحد الرياضيين الإسرائيليين الميدالية الذهبية.

ويشكل عزف النشيد الوطني وحضور وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف المسابقة واحدة من آخر خطوات إسرائيل للتقرب من الدول العربية.

وبثّ التلفزيون الإسرائيلي مشاهد تُظهر ريغيف تبكي أثناء أداء النشيد الوطني.​

#Israel National Anthem played at Abu Dhabi Judo tournament in honor of goal medal winner Sagi Moki in attendance of Israel's Minister of Culture and Sport MK Miri Regev. We live in amazing times. pic.twitter.com/MyQ3ATVlFW — David Ha'ivri 🇮🇱 دفيذ هعيفري (@haivri) October 28, 2018

وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها وزير وبعثة رياضية من إسرائيل في حدث رياضي في الخليج، بحسب مسؤولين إسرائيليين.

ففي تموز/يوليو، حذر الاتحاد الدولي للجودو منظمي البطولة من أنه سيلغي المسابقة إذا لم يسمحوا للرياضيين، خصوصا الإسرائيليين، بالمشاركة على قدم المساواة.

وفي عام 2017، شارك رياضيو الجودو الإسرائيليون في هذه البطولة مرتدين كيمونو محايد من دون أن تكون الأحرف الأولى من اسم بلدهم مكتوبة عليه. وقاموا بأداء النشيد الوطني بنفسهم بعد أن فاز أحدهم بالميدالية الذهبية، بما أن عزفه كان محظورا.

وقبل أن يفوز أحد الرياضيين الإسرائيليين في نسخة هذا العام من المسابقة، كتبت ريغيف على صفحتها على موقع "فيسبوك": "أنا فخورة أنني هنا في أبو ظبي لتمثيل إسرائيل مع فريق الجودو وعلمنا".

وأضافت "آمل أن نحرز الميدالية الذهبية وأن نعيش لحظة مثيرة بسماع الهاتيكفا (النشيد الوطني) في حلبة أبو ظبي".

وتزامنت زيارة ريغيف إلى الإمارات التي استهلّتها الخميس، مع زيارة قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى سلطنة عمان المجاورة. وهي الأولى لرئيس وزراء إسرائيلي منذ عام 1996.