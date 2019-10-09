"خلال 24 ساعة".. قوات تركية قد تدخل سوريا وواشنطن تحذر أنقرة من التبعات

يترقب العالم التطورات في شمال سوريا حيث تتوعد تركيا بإطلاق عملية عسكرية "في غضون 24 ساعة" وفق ما أفاد به مسؤولون اتراك، رغم التحذيرات الأميركية من تبعات ما سيقع على أنقرة إذا أقدمت على هذه الخطوة.

وعززت تركيا الانطباع بأن هجوما على وحدات حماية الشعب الكردية بات وشيكا، بعدما أعلنت وزارة الدفاع التركية أن "كافة الاستعدادات استكملت لشن عملية"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال مدير الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون في تغريدة عبر تويتر "الجيش التركي مع الجيش السوري الحر سيعبر قريبا الحدود التركية السورية. وحدات حماية الشعب (YPG) لديها خياران: يمكنهم الانشقاق أو سنمنعهم من تعطيل جهودنا ضد داعش".

وأرسلت تركيا مركبات مدرعة جديدة إلى حدودها مع سوريا الثلاثاء، وشاهد صحفي وكالة الصحافة الفرنسية قافلة قرب بلدة أقجة قلعة في محافظة شانلي أورفا التركية.

وأكدت وكالة أنباء الأناضول الرسمية نقل معدات للبناء ضمن هذه القافلة المتجهة إلى الحدود لتعزيز الوحدات العسكرية.

واشنطن لم تعط الضوء الأخضر

الرئيس دونالد ترامب أكد تويتر قوله: "قد نكون في طور مغادرة سوريا، لكننا لم نتخل بأي شكل من الأشكال عن الأكراد الذين هم أشخاص مميزون ومقاتلون رائعون"، مشددا في الوقت نفسه على أن واشنطن لديها علاقة مهمة مع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والشريك التجاري.

وكانت الولايات المتحدة قد سحبت بين 50 إلى 100 جندي من أفراد القوات الخاصة من الحدود الشمالية لسوريا الاثنين، حيث كان دورهم يقتصر على منع هجوم خطط الجيش التركي له منذ فترة طويلة ضد المقاتلين الاكراد في سوريا.

ونفى مسؤول أميركي رفيع أن يكون ترامب قد أعطى "الضوء الأخضر" لعملية عسكرية تركية، أثارت المخاوف كذلك بشأن مصير آلاف المحتجزين من عناصر تنظيم داعش في مراكز اعتقال كردية.

وأكد مسؤول كبير في الخارجية الأميركية أن القوات الأميركية التي تراقب المجال الجوي في شمال شرق سوريا أغلقته أمام الطائرات التركية قائلا "لا ننوي تغيير ذلك في مستقبل قريب".

وتطالب أنقرة بـ"منطقة آمنة" على الحدود مع شمال سوريا تفصل مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد عن الحدود التركية وتسمح بعودة نحو 3.6 ملايين لاجئ سوري فروا من الحرب الأهلية المستمرة منذ ثماني سنوات.

وتثير العملية التركية المخاوف من احتمال فرار نحو 10 آلاف مقاتل من تنظيم داعش تحتجزهم قوات سوريا الديموقراطية حاليا في حال اضطر مقاتلو المجموعة لمواجهة الجيش التركي.

أوروبا قلقة من الهجرة

وأبدى عدد من الزعماء الأوروبيين الثلاثاء في لوكسمبورغ قلقهم من تدفق مزيد من المهاجرين بسبب الوضع في سوريا التي تهدد تركيا بشن عملية عسكرية على أراضيها.

وفي بيان مشترك أرسل إلى وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، سلطت اليونان وقبرص وبلغاريا الضوء على "الارتفاع الكبير في عدد المهاجرين الوافدين عبر طريق شرق البحر الأبيض المتوسط"، ورأوا في ذلك "مؤشرات مقلقة على ظهور أزمة".

وقالت الدول الثلاث التي طلبت مزيدا من الدعم لشركائها الأوروبيين إن "العوامل الجيوسياسية، ولا سيما النزاعات في المنطقة، خصوصا في سوريا، ستؤدي على الأرجح إلى استمرار هذا المنحى المقلق على المدى القصير أو المتوسط".

وقال وزير خارجية لوكسمبورغ المكلف أيضا ملف الهجرة جان أسيلبورن "آمل ألا تحصل أي عملية".

وأضاف "تخيلوا أنكم لاجئون سوريون في تركيا. هناك خطر بأن يتم نقلكم في أحد الأيام إلى شمال شرق سوريا من دون أن يكون لكم رأي في ذلك. إنه عامل يمكن أن يولد اندفاعا للهجرة نحو أوروبا".