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تكنولوجيا

خلل في "iOS13" وأبل تعد بمعالجته

لوحة مفاتيح آبل

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أعلنت أبل أن نظام "iOS 13" الجديد قد يحتوي ثغرة أمنية لبعض الأجهزة التي تستخدم لوحات مفاتيح تابعة لتطبيقات خارجية، والتي تتيح لتطبيقات لوحات المفاتيح الولوج لكامل الجهاز من دون الحاجة لموافقة من المستخدم.

وقالت الشركة في تدوينة على "أبل سابورت" إن الخلل لا يتعلق بلوحة مفاتيح "أي أو أس" ولكنها تتعلق بلوحات المفاتيح غير التابعة لأبل وهي تحتاج لموافقة المستخدم من أجل تفعيلها.

وأكدت أبل أنها ستعمل على طرح تحديث جديد لـ "iOS13" لمعالجة الخلل وإصلاح الثغرة التي يمكن أن يتسبب بها استخدام مثل هذه التطبيقات.

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وأشارت الشركة أنه في حال أراد المستخدم معرفة لوحات المفاتيح التي يمكن أن تكون من تطبيقات خارجية يمكنه الذهاب إلى خانة (الإعدادات) ومن ثم (عام) واختيار (لوحة المفاتيح).

وكانت أبل قد أطلقت نظام التشغيل "iOS13" ويضم نحو 200 خاصية وتغيير في المزايا والخصائص للتطبيقات والبرامج المختلفة.

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