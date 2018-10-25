تركيا تعلن موعد تركيب 'إس 400' على أراضيها

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الخميس إن أعمال تركيب منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400" التي اشترتها تركيا من موسكو، ستبدأ في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

وأوضح أكار في تصريح لوكالة أنباء الأناضول أن العمل جار على انتقاء الكادر الذي سيشرف على تركيب المنظومة في تركيا، لينتقل مطلع العام المقبل إلى روسيا للتدرب على أعمال البناء.

وأشار إلى أن قيادة القوات الجوية التركية تعمل على تحديد الأماكن التي يتوجب تركيب المنظومة الروسية فيها، مؤكدا على أن "إس 400" ستعمل بشكل مستقل تماما عن منظومات حلف شمال الأطلسي.

يذكر أن الكونغرس كان قد طلب من البنتاغون تقريرا خلال 90 يوما يوضح المخاطر المحتملة لاقتناء تركيا نظام "إس 400".

وكان الكونغرس قد صادق على مشروع لميزانية الدفاع لسنة 2019 في حزيران/يونيو الماضي، ينص على منع بيع مقاتلات الجيل الخامس من مقاتلات "أف-35" لتركيا، وذلك ردا على عزم أنقرة شراء منظومة الصواريخ الروسية.