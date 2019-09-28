"خلية ميكروباص حلوان".. إحالة أوراق سبعة أشخاص إلى المفتي

قررت محكمة مصرية إحالة أوراق سبعة متهمين للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في القضية المعروفة اعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان". وتم تحديد جلسة 12 نوفمبر للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة المصرية قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعاتوالقتل العمد، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية أسفرت عن مقتل شرطيين.

وفي مايو الماضي قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام اثنين إثر إدانتهما في الهجوم الذي استهدف كنيسة مارمينا في حلوان في عام 2017، الذي أسفر عن مقتل تسعة مدنيين وشرطي.

وتشن السلطات المصرية منذ فبراير 2018، عملية واسعة النطاق "لمكافحة الإرهاب" في شتى أنحاء البلاد خصوصا في شمال سيناء وهي المنطقة التي شهدت نشاطا مكثفا من مجموعات متطرفة ومسلحة على مدار السنوات الست الماضية بعد إطاحة الجيش الرئيس السابق محمد مرسي في عام 2013.