قرعة خليجي 24.. مواجهات نارية

أسفرت الخميس قرعة بطولة كأس الخليج 24 المقررة في العاصمة القطرية الدوحة نهاية الشهر الجاري عن مجموعتين متوازنين.

المجموعة الأولى ضمت قطر واليمن والعراق والإمارات، فيما ضمت المجموعة الثانية عمان والكويت والبحرين والسعودية.

ومن المتوقع أن تكون مباريات المجموعة الأولى نارية إذ أنها تضم المنتخب القطري بطل كأس آسيا وغريمه الإماراتي ومنتخب العراق.

وستقام البطولة في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، وحتى 8 ديسمبر المقبل.

وكانت القرعة سُحبت في وقت سابق بمشاركة خمسة منتخبات فقط، لكن المكتب التنفيذي لكأس الخليج أعادها الخميس بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين المشاركة.