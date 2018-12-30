حقق خليفة جوزيه مورينيو، المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد أولي جونار سولشار انتصاره الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد، عندما تغلب على بورنموث 4-1.

وأحرز بول بوجبا ثنائية للمرة الثانية منذ رحيل مورينيو عن النادي.

وجاء الهدف الثالث بطريقة رائعة في الدقيقة 45 إذ أرسل أنطوني مارسيال تمريرة عرضية منخفضة وضعها راشفورد في الشباك.

وقلص بورنموث الفارق في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بضربة رأس من ناثان أكي في مرمى ديفيد دي خيا بعد تمريرة ديفيد بروكس العرضية.

وجعل روميلو لوكاكو النتيجة 4-1 بعد دقيقتين من مشاركته كبديل في الدقيقة 70 إذ وصل إلى تمريرة بوجبا وسدد في مرمى أسمير بيجوفيتش.

وكاد بوجبا أن يضيف هدفه الثالث بتسديدة منخفضة من عند حدود منطقة الجزاء لكنها ارتدت من القائم.

وتعكرت الحالة الإيجابية في أولد ترافورد في الدقيقة 79 بطرد مدافع ساحل العاج إيريك بايي بعد تدخل قوي ضد رايان فريزر لاعب بورنموث.

وبعد الانتصارين الرائعين لمانشستر يونايتد على كارديف سيتي وهدرسفيلد تاون كان الفوز دليلا آخر على عودة الكرة الهجومية تحت قيادة سولشار والحرية التي يلعب بها كل لاعب.

المصدر: رويترز