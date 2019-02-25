خليل زاد يلتقي ممثلي طالبان في الدوحة

التقى مبعوث الولايات المتحدة لأفغانستان زلماي خليل زاد في الدوحة الاثنين زعيم حركة طالبان السياسي الملا عبد الغني بردار في اجتماع هو الأعلى مستوى بين الولايات المتحدة وطالبان منذ بدء جهود السلام قبل شهور.

وكتب خليل زاد على تويتر أنه وبردار، أحد مؤسسي حركة طالبان، التقيا على "غداء عمل" قبل جولة جديدة من المحادثات مع الحركة المسلحة في إطار سعي الولايات المتحدة للخروج من أطول حروبها.

وأثار وصول بردار الذي يعتبر مقربا من زعيم طالبان هيبة الله اخوندزادة، إلى قطر في وقت متأخر من الأحد، تكهنات بإمكانية التوصل إلى اختراق.

وكان الجانبان اختتما المفاوضات مع "مسودة اتفاق" ركزت على وعود طالبان بمنع تحول أفغانستان إلى قاعدة خلفية لهجمات إرهابية ضد دول أجنبية.

لكن لم يتم وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأميركية ولا وقف لإطلاق النار، وهما المسألتان اللتان أعاقتا مساعي السلام في الماضي، فيما أعربت الحكومة الأفغانية عن مخاوفها من تهمشيها في المحادثات.

وكان خليل زاد كتب في تغريدة في وقت سابق "وصلت إلى الدوحة لألتقي وفدا يتمتع بصلاحيات أكبر من طالبان. هذا يمكن أن يكون لحظة مهمة". وأضاف "أقدر استضافة قطر وتسهيل باكستان للسفر. الآن بدأ العمل".

ولم يعرف الدور الذي يمكن أن يلعبه بردار خلال المحادثات. لكن وجود قيادي مؤثر يتمتع بدعم شعبي بين فصائل الحركة يجعل سقف التوقعات عاليا.