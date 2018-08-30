تعديلات مرتقبة على البطولات الأوروبية

على مدار الأشهر الماضية عكف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على إجراء تعديلات في بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي وكذلك كأس السوبر، بهدف تطويرها.

وهذه أهم التعديلات التي ستطرأ على البطولتين في الموسم القادم:

توقيت المباريات:

اعتادت جماهير الكرة الأوروبية على إقامة جميع مباريات اليوم الواحد (الثلاثاء أو الأربعاء) في التوقيت ذاته، ما كان يمنع الجمهور من متابعة أكثر من مباراة.

لكن يويفا أضاف توقيتا جديدا، للبطولتين، إذ ستقام مباريات في الساعة 18:55 و 21:00 بتوقيت غرينيتش.

التبديلات:

بإمكان المدربين من اليوم فصاعدا إجراء تبديل رابع في حال احتاجت المباراة إلى وقت إضافي، وهذا يقتصر طبعا على الأدوار الإقصائية ولا يشمل دور المجموعات، إذ إن اللوائح تنص على إجراء ثلاثة تبديلات فقط أثناء المباراة.

عدد اللاعبين المشاركين:

أصبح بإمكان المدربين، في دوري الأبطال والدوري الأوروبي، استقدام 23 لاعبا إلى أرض الملعب بدل 18 في كل مباراة، ما سيمنح المدراء الفنيين خيارات أوسع ومرونة أكبر في إجراء التغييرات.

مشاركات اللاعبين:

سمح اليويفا بإمكانية مشاركة اللاعب مع فريقين في نسخة واحدة من دوري الأبطال، فإذا شارك اللاعب مع فريقه في دور المجموعات، ثم رحل إلى فريق آخر خلال موسم الانتقالات الشتوية، سيسمح له باللعب مع الفريق الجديد في الأدوار الإقصائية.

وكانت القوانين القديمة منعت البرازيلي كوتينيو في الموسم الماضي من المشاركة مع برشلونة في الإقصائيات بسبب مشاركته مع ليفربول في دور المجموعات.

تقنية الفيديو:

يرجح أن يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى تقنية الفيديو لحسم القرارات الملتبسة ولكن في الأدوار المتقدمة إذ يصعب تطبيقها في جميع مباريات البطولة التي ستقام على ملاعب مختلفة في أرجاء القارة العجوز.