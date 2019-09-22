رياض عصمت/

ماذا يمكن أن يدور الحوار إذا اجتمع خمسة رؤساء أميركيين في قاعة واحدة؟ هل يمكن بروتوكوليا أن يجتمع خمسة رؤساء أصلا؟ كيف يتعامل الرؤساء القدامى الذين انتهت فترة ولايتهم في البيت الأبيض مع الرئيس الذي يتربع على عرش السلطة؟ هل يتصرف الرؤساء بجدية مطلقة، أم تراهم يمازحون بعضهم بعضا خارج إطار ظهورهم الرسمي المغطى إعلاميا؟

في الواقع، جرى هذا اللقاء الاستثنائي فعليا ذات مرة خلال جنازة الرئيس الأميركي الراحل ريتشارد نيكسون بتاريخ 27 أبريل 1994، وذلك في مكتبة نيكسون في يوربا ليندا في ولاية كاليفورنيا، حيث التقى في غرفة واحدة أربعة رؤساء سابقين مع الرئيس بيل كلينتون، وهم جيرالد فورد، جيمي كارتر، رونالد ريغان، وجورج إتش. دبليو. بوش.

استمر هذا اللقاء نحو 90 دقيقة بين هؤلاء الرؤساء الخمسة، وهذا هو العمود الفقري الذي استند إليه بناء مسرحية "خمسة رؤساء" من تأليف ريك كليفلاند وإخراج مارتي هيغنبوثام، التي افتتحت في مسرح "أميركان بلوز ثياتر" في شيكاغو.

يتوقع المرء أن يكون لقاء الرؤساء الخمسة في جنازة زميل راحل لهم لقاءا رسميا، مملا، وحافلا بعبارات المجاملة، لكن حوار مسرحية "خمسة رؤساء" فاجأ الجمهور بمقاربة مختلفة كليا، تغلب عليها الكوميديا.

لا يمكن أن يجتمع ويتحاور خمسة رؤساء إلا في ظل نظام ديمقراطي

صوّر المؤلف ريك كليفلاند شخصيات الرؤساء الخمسة كبشر من لحم ودم، يتعاملون ببساطة وعدم تكلف مع بعضهم بعضا، بل تضمن الحوار بينهم قدرا كبيرا من المزاح وحس المرح، مما جعل الجمهور يضحك متفاعلا بصوت عالٍ في معظم مراحل العرض.

في الوقت نفسه، لم تغفل المسرحية الجوانب الإنسانية المرهفة لدى كل رئيس، عارضة ملامح شخصيته بمزيج من الجد والهزل، ومذكرة في أحيان عديدة بالسيدة الأولى التي رافقت كلا منهم، فضلا عن فوارق آرائهم النابعة من انتماء بعضهم إلى الحزب الجمهوري، وانتماء آخرين إلى الحزب الديمقراطي.

بالرغم من أن مكان وزمان العمل هو جنازة الرئيس الراحل نيكسون، إلا أن المؤلف لم يتوانَ عن توجيه عديد من الوخزات الساخرة تجاهه على لسان أكثر من رئيس أميركي. لم يتردد المؤلف أيضا في تصوير ما ألمَّ ببعض الرؤساء من تردٍ صحي، فصور الرئيس ريغان وهو يعاني من بدايات مرض الزهايمر. كما ضمن الحوار عموما نقاشات تعبر عن الشعور بالذنب بسبب حروب خارجية خاضتها الولايات المتحدة، فتسببت بمصرع عشرات الآلاف من مواطني دول نائية من العالم، وأزهقت أرواح بضعة آلاف من الشباب الأميركيين الذين استشهدوا.

بدا كل واحد من الرؤساء الأميركيين الخمسة يحمل على كاهله وزر قرار صار يشك هو نفسه في مدى حكمته وصوابه ومبرر اتخاذه بعد مضي زمن طويل على مغادرته البيت الأبيض.

من المعروف أن الرئيس نيكسون تنحى عن منصبه نتيجة "فضيحة ووترغيت" في قبل أن يصدر قرار من الكونغرس بعزله. أما الرؤساء الخمسة الذين اجتمعوا في جنازته، والذين يحملون الأرقام بين 38 و42، فيعترف كل منهم في سياق المسرحية بوزر قرار إشكالي كانت له عواقبه، أو ارتكاب هفوة أو الوقوع في زلة، مثل إصدار جيرالد فورد عفوا رئاسيا عن ريتشارد نيكسون بشأن التنصت غير المشروع.

وبالرغم من كون فورد هو الرئيس الأميركي الذي أعلن نهاية حرب فييتنام وسحب القوات الأميركية بعد التضحيات الجسيمة التي بذلت، إلا أن فترته شهدت أزمة اقتصادية كبيرة كانت سمتها الركود والتضخم بشكل لم تعهده الولايات المتحدة منذ زمن الكساد الكبير.

بدوره، حمل جيمي كارتر ذنب الفشل في معالجة أزمة الرهائن في إيران وعدم تمكن القوة العسكرية التي أوعز بإرسالها من تحريرهم، مما أدى إلى عدم فوزه بفترة حكم ثانية في الانتخابات آنذاك.

أما جورج إتش دبليو بوش فحمل عبء "عاصفة الصحراء" بكل ما رافقها من تضحيات وما أعقبها من مضاعفات. كذلك، حمل رونالد ريغان ذنب "إيران كونترا" التي حدثت خلال فترة ولايته الثانية.

لم يتورع المؤلف عن التلميح إلى شغف كلينتون بالنساء في إشارة مضمرة إلى فضيحة لوينسكي المستقبلية التي كادت أن تطيح به من منصبه بعد أن أنكر الحقيقة أمام الكونغرس، لكن المؤلف لم يتعد حدود اللباقة باستخدامه سلاح الكوميديا.

جعل المؤلف الرابط بين الرؤساء الخمسة وجود شخصية حارس أمني يحمل اسم كيربي، ينتمي إلى الأفارقة ـ الأميركيين. تدور أحاديث عابرة بين كل من الرؤساء وذلك الحارس، لكن أهمها شأنا عندما يستدعيه الرئيس كلينتون ليدلي برأيه الصريح عن احتمال فوز أميركي أسود بمنصب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، والمشهد يمهد لفوز الرئيس باراك أوباما الذي حدث بعد سنوات قليلة.

السؤال: ماذا يحدث لو اجتمع خمسة رؤساء دولة عربية ما في قاعة واحدة لمدة 90 دقيقة؟ هل يتحاورون حوارا هادئا أم يتجادلون ويتقاتلون؟ وهل يمكن تأليف مسرحية عن اجتماعهم المفترض ذاك؟

مسرحية عربية كهذه لن ترى النور أبدا، بل ستمنعها الرقابة قبل أن تصل إلى عموم الشعب

في الواقع، هناك خمس عقبات رئيسة تجعل إبداع مثل تلك المسرحية مستحيلا، بل أمرا يتجاوز حدود الخيال. أولى هذه العقبات أنه لا يمكن واقعيا أن يبقى الرؤساء الخمسة لبلد واحد أحياء، لأن معدل حكم الرئيس في معظم دول العالم العربي يقارب الثلاثين عاما، والتاريخ الحديث حافل بأمثلة عديدة على ذلك.

ثاني العقبات أن الرئيس الذي يتربع على عرش السلطة يعتبر تلقائيا حكم سابقيه ـ إن هم عاشوا وعمروا ـ عهدا بائدا، ولا يسمح لهم بأي ظهور علني بحال من الأحوال.

ثالث العقبات أن الرئيس الذي يستلم زمام السلطة يقوم عادة بتصفية خصومه ومنافسيه السابقين، وحتى اللاحقين المحتملين، فيموتون قبل الأوان أو يلقى بهم في غياهب السجون أو يطلبون الملاذ الآمن في المنافي، بحيث يضمن بقاءه في السلطة أطول مدة يسمح بها التاريخ.

رابع العقبات أن المؤلف المسرحي الذي يجرؤ على تأليف نكتة أو التذكير بهفوة ارتكبها رئيس على رأس هرم السلطة يلقى به في زنزانة لا ترى الشمس ويعتبر عميلا مأجورا أقدم على المشاركة في مؤامرة تهدف إلى زعزعة الشعور الوطني والأمن والاستقرار.

خامس العقبات وآخرها أن مسرحية عربية كهذه لن ترى النور أبدا، بل ستمنعها الرقابة قبل أن تصل إلى عموم الشعب.

بالتالي، لا يمكن أن يجتمع ويتحاور خمسة رؤساء إلا في ظل نظام ديمقراطي يقوم على تبادل السلطة عبر صناديق الاقتراع، ويتم فيه انتقالها من حزب إلى آخر بسلاسة وسلام، كما تتم فيها محاسبة المخطئ والمقصر على الدوام.

اقرأ للكاتب أيضا: ماذا لو بعث هتلر حيا؟

ـــــــــــــــــــــ