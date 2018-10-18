خمسة قتلى في تونس بسبب الأحوال الجوية

قالت وزارة الداخلية التونسية إن خمسة أشخاص قتلوا وفقد اثنان آخران نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها تونس منذ الأربعاء.

وتأتي الأمطار الغزيرة بعد شهر من عواصف مطرية أودت كذلك بحياة خمسة أشخاص على الأقل في مناطق الوطن القبلي شمال شرق البلاد.

وقتل شخصان في ولاية الكاف وآخر في مدينة قرمبالية، حسبما أشار المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية سفيان الزعق.

وغرق طفل يبلغ من العمر ست سنوات الأربعاء في منطقة سيدي بوزيد كما جرفت سيول رجلا في الأربعين من عمره في ولاية القصرين المجاورة.

وأشار الزعق إلى فقدان شخصين منذ الأربعاء أحدهما في القصرين والأخر في زغوان.

وأثارت الفيضانات المتكررة في فصل الخريف موجة من الاستياء لدى بعض السكان الذين يعيبون على السلطات عدم صيانة نظام الصرف الصحي ومجاري الأنهر.