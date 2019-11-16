خمسة قتلى من عائلة واحدة في إطلاق نار بكاليفورنيا

قالت شرطة ولاية كاليفورنيا الأميركية السبت إن خمسة افراد من عائلة واحدة بينهم ثلاثة أطفال لقوا حتفهم في إطلاق نار وقع في منزل بحي بارادايس هيلز في مدينة سان دييغو.

وقالت السلطات إن طفلا آخر أصيب في الحادث ويخضع حاليا لعملية جراحية، فيما ذكر مسؤول في الشرطة للصحفيين أن المشتبه به من بين القتلى.

والقتلى هم صبي في الثالثة من عمره وامرأة في التاسعة والعشرين من العمر ورجل في الحادية والثلاثين من عمره، وهؤلاء قتلوا في مكان الحادث.

وتم نقل صبي يبلغ من العمر خمس سنوات وصبي عمره تسع سنوات إلى المستشفى، لكنهما فارقا الحياة حال وصولهما، فيما يخضع صبي يبلغ من العمر 11 عاما لعملية جراحية.

ولم يكشف المحققون هوية مطلق النار الذي يعتقد أنه أحد افراد العائلة القتلى.

وكانت كاليفورنيا شهدت إطلاق نار في مدرسة ثانوية أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.