Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
اخترنا لكم

خمسة لاجئين غيروا العالم

سيغموند فرويد لحظة وصوله إلى لندن في 6 حزيران/يونيو 1938. Photo: AFP

يوجد أكثر من 25 مليون لاجئ في العالم حسب بيانات المفوضية السامية للاجئين. يضاف إليهم أكثر من 41 مليون نازح داخليا.

ومع ارتفاع موجات اللجوء في االسنوات الأخيرة، تصاعدت الكثير من الأصوات في بلدان الاستقبال تشتكي من الأزمات التي "تسبب" فيها اللاجئون.

لكن بلدان الاستقبال تبقى مدينة للاجئين بالكثير. هؤلاء خمسة لاجئين غيروا العالم، وترغب كل دولة أن تستقبلهم.

  • فيكتور هيغو (1802-1885)

لم يكن فيكتور هيغور كاتبا وشاعرا فقط، كان ناشطا وسياسيا لامعا. ناضل من أجل الحق في الانتخاب للجميع، التعليم المجاني، وإلغاء عقوبة الإعدام. وعرض حياته للخطر أكثر من مرة. عندما وصل نابليون بونابرت إلى السلطة سنة 1851، بعد الإطاحة بالجمهورية الثانية، كان هيغو شخصية معروفة وعضوا بالأكاديمية الفرنسية، فأرغم على مغادرة فرنسا. هرب أولا إلى بلجيكا التي رفضته، فلجأ إلى بريطانيا. في منفاه الذي امتد لـ20 عاما، كتب فيكتور هيغو أعظم أعماله "البؤساء" (1862). ولم يعد إلى فرنسا إلا بعد الإطاحة بنابليون سنة 1870 وقيام الجمهورية الثالثة. توفي في باريس سنة 1885.

يعد فيكتور هيغو أعظم كاتب فرنسي في القرن التاسع عشر على الإطلاق. أثر في تاريخ فرنسا الأدبي، إذ كان من أول رواد للمدرسة الرومانسية. في سنة 1827، وعمره لا يتعدى 25 سنة، كتب هيغو مسرحية "كرومويل". ورغم أن المسرحية ظلت مجهولة تقريبا، إلا أن مقدمتها تعتبر النص المؤسس للرومانسية الفرنسية.

  • سيغموند فرويد (1856-1939)

ما تزال إسهامات سيغموند فرويد تقود علم الطب النفسي الحديث إلى اليوم. وفرويد هو مؤسس مدرسة التحليل النفسي، التي تعتمد لعلاج الأمراض النفسية على الحوار بين المريض والمحلل النفسي.

لكن سيغموند فرويد أيضا لاجئ، وإن لفترة قصيرة جدا. ففي سنة 1938، احتلت الجيوش النازية بلده النمسا. ولأنه من أبوين يهوديين، فقد وجد نفسه مضطرا إلى الفرار رغم سنه المتأخر (82 عاما). وصل أولا إلى باريس، ثم إلى لندن حيث عاش لأقل من عام. توفي سنة 1939، بسبب جرعة زائدة من المورفين بناء على طلبه، بعد معاناة طويلة مع سرطان الفم.

  • ألبرت إينشتاين (1879-1955)

الفيزياء بعد إينشتاين ليست الفيزياء قبل إينشتاين. نظريته حول النسبية الخاصة، التي صاغها في معادلته الشهيرة E=mc2 (الطاقة = الكتلة في مربع سرعة الضوء) شكلت بداية تطور مجال الطاقة الذرية.

في سنة 1933، وصل إينشتاين المولود في ألمانيا، لأبوين يهوديين، إلى الولايات المتحدة هربا من اضطهاد النظام النازي. وكان حينها عالما معروفا، وفائزا بجائزة نوبل في الفيزياء. منحت له هذه الجائزة سنة 1921 لجهوده في مجال الفيزياء النظرية، وخاصة لاكتشافه قانون التأثير الكهروضوئي.

  • هنري كيسنجر (1923-...)

عندما كان عمر هنري كسينجر 15 عاما، أرغمت عائلته على مغادرة ألمانيا نحو بريطانيا ومنها إلى نيويورك التي وصلها سنة 1938. وفي الولايات المتحدة، تمكن الشاب المولود لأبوين يهوديين سنة 1923 من أن يصبح أحد أكبر مهندسي السياسة الخارجية الأميركية في النصف الثاني من القرن العشرين.

عين وزيرا للخارجية في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون سنة 1973، وهي السنة نفسها التي فاز فيها بجائزة نوبل للسلام عقب اتفاق باريس للسلام الذي أنهى الحرب الفيتنامية.

  • الدالاي لاما (1935-...)

​الدالاي لاما هو أيقونة نضال إقليم التيبت من أجل استقلاله عن الصين. يقع هذا الإقليم في جنوب غرب الصين، ويتمتع بحكم ذاتي، ويمثل الدالاي لاما أعلى سلطة دينية بوذية فيه. ويشغل هذا المنصب حاليا تينزن غياتسو (الدالاي لاما الـ14)، ويعيش في منفاه في الهند منذ سنة 1959.

في سنة 1989، حصل الدالاي لاما على جائزة نوبل للسلام. ومنحت له لـ"معارضته باستمرار استخدام العنف في كفاحه من أجل تحرير التبت، ودعوته بدلا من ذلك إلى حلول سلمية قائمة على التسامح والاحترام المتبادل"، وفق ما قالت لجنة الجائزة حينها.​

المصدر: موقع ارفع صوتك

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG