يوجد أكثر من 25 مليون لاجئ في العالم حسب بيانات المفوضية السامية للاجئين. يضاف إليهم أكثر من 41 مليون نازح داخليا. ومع ارتفاع موجات اللجوء في االسنوات الأخيرة، تصاعدت الكثير من الأصوات في بلدان الاستقبال تشتكي من الأزمات التي "تسبب" فيها اللاجئون. لكن بلدان الاستقبال تبقى مدينة للاجئين بالكثير. هؤلاء خمسة لاجئين غيروا العالم، وترغب كل دولة أن تستقبلهم. فيكتور هيغو (1802-1885)

Victor Hugo, French author, poet and playwright (February 26, 1802 – May 22, 1885) pic.twitter.com/AoggPl4kzm — Passed Away (@PassedAway_) May 22, 2016

لم يكن فيكتور هيغور كاتبا وشاعرا فقط، كان ناشطا وسياسيا لامعا. ناضل من أجل الحق في الانتخاب للجميع، التعليم المجاني، وإلغاء عقوبة الإعدام. وعرض حياته للخطر أكثر من مرة. عندما وصل نابليون بونابرت إلى السلطة سنة 1851، بعد الإطاحة بالجمهورية الثانية، كان هيغو شخصية معروفة وعضوا بالأكاديمية الفرنسية، فأرغم على مغادرة فرنسا. هرب أولا إلى بلجيكا التي رفضته، فلجأ إلى بريطانيا. في منفاه الذي امتد لـ20 عاما، كتب فيكتور هيغو أعظم أعماله "البؤساء" (1862). ولم يعد إلى فرنسا إلا بعد الإطاحة بنابليون سنة 1870 وقيام الجمهورية الثالثة. توفي في باريس سنة 1885. يعد فيكتور هيغو أعظم كاتب فرنسي في القرن التاسع عشر على الإطلاق. أثر في تاريخ فرنسا الأدبي، إذ كان من أول رواد للمدرسة الرومانسية. في سنة 1827، وعمره لا يتعدى 25 سنة، كتب هيغو مسرحية "كرومويل". ورغم أن المسرحية ظلت مجهولة تقريبا، إلا أن مقدمتها تعتبر النص المؤسس للرومانسية الفرنسية. سيغموند فرويد (1856-1939)

Sigmund Freud was the inventor of sit-on-the-couch-and-tell-me-about-your-feelings therapy. pic.twitter.com/jfu67JlR21 — Mark Levian (@aarlevian) June 20, 2019

ما تزال إسهامات سيغموند فرويد تقود علم الطب النفسي الحديث إلى اليوم. وفرويد هو مؤسس مدرسة التحليل النفسي، التي تعتمد لعلاج الأمراض النفسية على الحوار بين المريض والمحلل النفسي. لكن سيغموند فرويد أيضا لاجئ، وإن لفترة قصيرة جدا. ففي سنة 1938، احتلت الجيوش النازية بلده النمسا. ولأنه من أبوين يهوديين، فقد وجد نفسه مضطرا إلى الفرار رغم سنه المتأخر (82 عاما). وصل أولا إلى باريس، ثم إلى لندن حيث عاش لأقل من عام. توفي سنة 1939، بسبب جرعة زائدة من المورفين بناء على طلبه، بعد معاناة طويلة مع سرطان الفم. ألبرت إينشتاين (1879-1955)​

Throwback Thursday: A 1914 portrait of Albert Einstein. pic.twitter.com/FMb4Oo2Fgm — Albert Einstein (@AlbertEinstein) June 13, 2019

الفيزياء بعد إينشتاين ليست الفيزياء قبل إينشتاين. نظريته حول النسبية الخاصة، التي صاغها في معادلته الشهيرة E=mc2 (الطاقة = الكتلة في مربع سرعة الضوء) شكلت بداية تطور مجال الطاقة الذرية. في سنة 1933، وصل إينشتاين المولود في ألمانيا، لأبوين يهوديين، إلى الولايات المتحدة هربا من اضطهاد النظام النازي. وكان حينها عالما معروفا، وفائزا بجائزة نوبل في الفيزياء. منحت له هذه الجائزة سنة 1921 لجهوده في مجال الفيزياء النظرية، وخاصة لاكتشافه قانون التأثير الكهروضوئي. هنري كيسنجر (1923-...)

[2015] Henry Kissinger’s genocidal legacy: Vietnam, Cambodia and the birth of American militarismhttps://t.co/uMoECudy1B #Kissinger pic.twitter.com/6DJ96jsNIH — Frank Ho (@W911) June 18, 2019

عندما كان عمر هنري كسينجر 15 عاما، أرغمت عائلته على مغادرة ألمانيا نحو بريطانيا ومنها إلى نيويورك التي وصلها سنة 1938. وفي الولايات المتحدة، تمكن الشاب المولود لأبوين يهوديين سنة 1923 من أن يصبح أحد أكبر مهندسي السياسة الخارجية الأميركية في النصف الثاني من القرن العشرين. عين وزيرا للخارجية في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون سنة 1973، وهي السنة نفسها التي فاز فيها بجائزة نوبل للسلام عقب اتفاق باريس للسلام الذي أنهى الحرب الفيتنامية. الدالاي لاما (1935-...)

HHDL is greeted by students on his arrival at Yakumo Academy, a girl’s school in Tokyo, Japan on November 18th pic.twitter.com/HNIlDS8ICk — Dalai Lama (@DalaiLama) November 18, 2013