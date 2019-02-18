خمسون حريقا تجتاح شمال إسبانيا

عمل أكثر من 700 شخص مساء الأحد على محاولة إخماد حرائق في شمال إسبانيا يبلغ عددها نحو 50، بعضها مفتعل، حسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وصرح رئيس منطقة كانتابريا ميغيل أنخل ريفيا لتلفزيون "لا سيكستا" أنه تم توقيف شخصين، مؤكدا أن "لا مصابين" جراء الحرائق وأنه "تم إجلاء خمسة أشخاص فقط".

وجاء في بيان للحكومة المحلية في كانتابريا أنه ومنذ الإعلان عن اندلاع أولى الحرائق في هذه المنطقة الجبلية الخميس "لم تُسجل أي خسائر بشرية، وقد اندلعت غالبية الحرائق في مناطق نائية لا تهدد سلامة السكان أو البنى التحتية".

المصر: أ ف ب