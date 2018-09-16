خمس درجات.. ماذا يعني تصنيف الأعاصير؟

أكثر من مليون شخص تركوا منازلهم في ولايتي نورث كارولاينا وساوث كارولاينا جراء الإعصار فلورنس الذي خلف 15 قتيلا حتى الآن.

ووصل الإعصار الذي صنف من الدرجة الرابعة إلى بر الساحل الجنوب الشرقي لنورث كارولاينا منذ ليل الخميس حتى صباح الجمعة، بحسب المركز الوطني للأعاصير.

فلورانس تحول إلى عاصفة استوائية بعد تراجع قوته، لكن التهديد لا يزال قائما نظرا لخطر الفيضانات في ظل ارتفاع منسوب الأنهار إلى مستويات غير مسبوقة.

​لكن ما المقصود بتصنيف الأعاصير؟

يتم قياس الأعاصير بمقياس سافير سيمبسون للأعاصير والرياح الذي طوّر في سبعينيات القرن الماضي على يد المهندس هوربرت سافير ومدير المركز الوطني للأعاصير آنذاك روبرت سيمبسون.

ويحدد مقياس الأعاصير سرعة الرياح التي ترافق الأعاصير فقط، ولا يوفر أي معلومات عن الفيضانات أو الزوابع التي قد تسببها. لكن المقياس يعطي فكرة عن حجم الدمار الذي يهدد المناطق التي قد يمر منها.

​الدرجة الأولى: رياح خطيرة جدا تؤدي إلى خسائر

في هذه الدرجة، تترواح سرعة الرياح ما بين 74 و95 ميلا في الساعة. وقد يؤدي تناثر الحطام إلى إصابة أشخاص أو حيوانات أو تدمير المنازل المتنقلة أو سقوط أعمدة كهرباء إلى انقطاع التيار لفترة قصيرة.

الدرجة الثانية: رياح خطيرة للغاية تسبب خسائر واسعة النطاق

الرياح في هذه الدرجة تتراوح بين 96 و110 ميلا في الساعة. هناك خطر أكبر لوقوع إصابات أو وفيات في صفوف البشر والماشية والحيوانات المنزلية من الأنقاض المتطايرة. المنازل المتنقلة القديمة ستدمر على الأرجح، فيما سيلحق الحطام المتناثر بالمنازل المتنقلة الجديدة أضرارا أيضا. وقد تطير أسقف منازل ومراكز تسوق كما تقتلع أشجار من جذورها. أما التيار الكهربائي فقد ينقطع مدة تتراوح بين بضعة أيام وبضعة أسابيع.

​الدرجة الثالثة: أضرار مدمرة ستسجل

الرياح التي تسببها الأعاصير من الدرجة الثالثة تتراوح بين 111 و129 ميلا في الساعة. هناك خطر مرتفع لإصابة أو وفاة أفراد وحيوانات جراء الحطام المتطاير. جميع المنازل المتنقلة القديمة تقريبا ستدمر فيما تشهد معظم المنازل الجديدة منها أضرارا جسيمة. وستعاني المنازل والبنايات الصناعية من أضرار كبيرة، فضلا عن أن العاصفة ستقتلع العديد من الأشجار التي قد تغلق الطرقات. الكهرباء والماء لن يكونا متوفرين مدة تتراوح بين عدة أيام وبضعة أسابيع بعد مرور العاصفة.

الدرجة الرابعة: خسائر كارثية ستحدث

تتراوح الرياح في هذه الدرجة ما بين 130 و156 ميلا في الساعة ما يجعل الحطام المتساقط والمتطاير خطرا كبير على الأفراد والحيوانات. معظم المنازل المتنقلة القديمة ستدمر وكذلك الجديدة منها، بل إن هناك منازل مبنية قد تنهار بشكل كامل، فيما تشهد تلك التي بنيت بشكل أقوى تضرر أسقفها. وقد تشهد البنايات السكنية أضرارا في طوابقها المرتفعة.

ومعظم النوافذ الزجاجية في البنايات العالية ستكسر بفعل إعصار من الدرجة الرابعة، فضلا عن اقتلاع معظم الأشجار واحتمال سقوط أعمدة كهربائية، ما يرجح أن تصبح المناطق المتضررة غير صالحة للعيش لأسابيع أو أشهر.

​الدرجة الخامسة: أضرار كارثية ستقع

إعصار من هذه الدرجة يجلب رياحا بقوة 157 درجة أو أشد. وتهدد الأنقاض المتطايرة الأفراد والحيوانات حتى وإن كانوا داخل بنايات. معظم المنازل المتنقلة ستدمر بشكل كامل، ونسبة كبيرة من المنازل المشيدة ستدمر أيضا. البنايات التجارية ذات الأسقف الخشبية ستعاني من أضرار فادحة وستفجر الرياح تقريبا جميع نوافذ الطوابق المرتفعة في البنايات العالية.

الأعاصير من هذه الدرجة من شأنها اقتلاع معظم الأشجار على الأرجح وإتلاف معظم أعمدة الكهرباء، في حين يستمر انقطاع التيار ما بين أسابيع وأشهر فضلا عن شح طويل الأمد في الماء.

​درجة سادسة؟

وفي ظل التغييرات التي يشهدها الطقس وارتفاع درجة حرارة المحيطات، هناك حديث عن احتمال وجود حاجة لاعتماد درجة جديدة لقياس الأعاصير.

وفي حين لا توجد درجة سادسة على مقياس الأعاصير، إلا أن الإعصار إيرما الذي كان يتوجه نحو الساحل الجنوبي لولاية فلوريدا في آب/أغسطس، كانت رياحه تتقدم بسرعة 185 ميلا في الساعة.

وفيما يتحدث البعض عن استحداث درجة سادسة، إلا أن الدرجة الخامسة تعني دمارا كاملا للمناطق المتضررة تقريبا.