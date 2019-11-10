سعر الواحدة 400 ألف دولار.. تعديل خطأ من "الدرجة الأولى" في خوذ F-35 

قالت القوات الجوية الأميركية إنها وجدت أخيرا طريقة لإصلاح خلل في خوذ طياري مقاتلة F-35.

وكان خلل في خوذ طيارين الـ F-35، والتي يصل سعر الخوذة الواحدة منها إلى 400 ألف دولار، قد تسبب في توهج أخضر عند الطيران في ظروف إضاءة قاتمة للغاية.

ومن أجل إصلاح هذا الخلل، قرر سلاح الجو الأميركي، استخدام موصل جزئي مختلف من أجل الإضاءة داخل الخوذة، بحسب تقرير وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.

وتمكن هذه الخوذة باهظة الثمن الطيار من رؤية الأرض من أسفله، بل رؤية كافة الاتجاهات دون أن يعيق رؤيته لأي جزء من الطائرة، بالإضافة إلى خاصية الـ X-ray.

فيديو يوضح الرؤية ليلا من خوذ الـ F-35:

وقد عد خلل التوهج الأخضر المشتت لانتباه الطيارين، حرجا لدرجة أنه تم فرض قيود على بعض عمليات الهبوط الليلي على حاملات الطائرات، وتم تصنيف الخطأ على أنه أولوية من "الدرجة الأولى" من قبل البنتاغون.

وقد تواصل مديرو البرنامج المشترك لتصنيع F-35 مع شركة لوكهيد مارتن من أجل تعديل الخوذة عن طريق تثبيت ثنائيات عضوية جديدة "OLED اختصارا" ينبعث منها الضوء لتحل محل شاشات الكريستال السائل التقليدية.

وقال مدير برنامج F-35 بلوكهيد مارتن، جيم غيغليوتي إنه تم الانتقال من شاشات الـ LCD التقليدية لأخرى من نوع LED العضوية.

وكانت تسع دول تشارك في برنامج تصنيع الـ F-35، لكن بخروج تركيا أصبحت ثماني دول، هي: الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والدنمارك وإيطاليا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة.