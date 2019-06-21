دار الإفتاء المصرية: مشاهدة الكرة حلال

أعلنت دار الإفتاء المصرية الجمعة أن مشاهدة مباريات كرة القدم حلال، شرط ألا تلهي المرء عن أداء واجباته.

وعلى صفحتها في فيسبوك، نشرت الدار مقطعا مصورا للمستشار العلمي لمفتي الجمهورية الدكتور مجدي عاشور، أجابت من خلاله على سؤال أحد المتابعين حول حكم مشاهدة مباريات كرة القدم.

وقال عاشور في المقطع: "حلال ومن المباحات بشرط ألا تجعلك تخل بواجب، يعني مثلا لو جلست لمشاهدة المباراة وفاتتك صلاة الظهر خلال المشاهدة، هنا نقول حرام ولكن ليس حرام المشاهدة وإنما حرام ترك الصلاة بسبب المباراة".

وتابع عاشور: "لا نقول ذلك فقط على الصلاة ولكن مثلا لو ترك شخص العمل يؤثم شرعا ليس بسبب المباراة ولكن لترك العمل، وإنما مشاهدة مباريات كرة القدم مباحة شرعًا ولا شيء فيها".

وتستضيف مصر اعتبارا من مساء الجمعة منافسات مسابقة كأس الأمم الإفريقية 2019 في كرة القدم، وتقام البطولة، الأكبر في تاريخ القارة، بمشاركة 24 منتخبا بدلا من 16، وسط تحديات تنظيمية وأمنية بعدما اختيرت مصر لاستضافتها للمرة الخامسة في كانون الثاني/يناير الماضي.