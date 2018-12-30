يلعب المغنسيوم دورا أساسيا في تنظيم مستوى فيتامين "د" في الجسم، حسب دراسة علمية أجراها باحثون في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت في ولاية تينيسي الأميركية.

وفيتامين "د" من أكثر الفيتامينات التي تتناولتها الدراسات العلمية في العديد من جامعات العالم، ويشير خبراء إلى فوائدة الكبيرة للجسم.

ووجد الباحثون في الدراسة التي نشرت مؤخرا أن المستويات المثلى من المغنسيوم في جسم الفرد قد تلعب دورا هاما في تحديد مستوى فيتامين "د" فيه.

المغنسيوم يقلل مستوى فيتامين "د" للأشخاص الذين لديهم مستويات مرتفعة منه، ويساعد في الحفاظ على مستويات مثلى منه للأشخاص الذين يعانون من نقص فيه، حسب الدراسة.

وجاءت الدراسة لتؤكد دراسة سابقة أجراها الباحثون في المركز عام 2013، ووجدت أن انخفاض مستوى المغنسيوم مرتبط بانخفاض مستوى فيتامين "د".