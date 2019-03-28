التحالف: 1250 قتيلا مدنيا في الحرب على داعش

كشف التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية الخميس عن عدد القتلى المدنيين الذين سقطوا خلال الحملة الجوية على مواقع التنظيم منذ آب/أغسطس 2014 وحتى شباط/ فبراير 2019.

وقال التحالف في بيان له إن "أكثر من 1250 مدنيا قتلوا في أكثر من 34 ألف غارة جوية خلال فترة تزيد عن أربع سنوات"

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان قوات سوريا الديمقراطية هزيمة "داعش" في آخر معاقله بقرية الباغوز قرب الحدود العراقية.

وجاء في البيان "ما زلنا نقود عمليات استهداف شاملة ومدروسة لتقليل تأثير عملياتنا على المدنيين والبنى التحية".

ولفت البيان إلى أن الأرقام المقدمة تستند إلى المعلومات والبيانات التي لدى التحالف.