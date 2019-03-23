داعش.. محطات قبل السقوط

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة السبت إن تنظيم داعش مني بالهزيمة النهائية في آخر معاقله بمدينة الباغوز شرقي سوريا.

وبذلك تنتهي ما تعرف بـ"دولة الخلافة" التي أعلنها التنظيم الإرهابي وامتدت في وقت من الأوقات على مساحة تصل إلى ثلث أراضي العراق وسوريا.

وفيما يلي أبرز المحطات الزمنية التي رافقت الصعود الخاطف لداعش والضربات التي تلقاها وصولا إلى سقوط آخر معاقله في الباغوز.

2004 – 2011: تأسس فصيل منشق عن تنظيم القاعدة في العراق وغير اسمه في 2006 إلى تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق".

2011 : أرسل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي بعد بدء الأزمة السورية عناصر إلى هناك لتأسيس جماعة تابعة لداعش، وأنهى ارتباطه بشكل تام مع تنظيم القاعدة في 2013 وغير اسم التنظيم إلى "الدولة الإسلامية في العراق والشام".

إعلان "الخلافة"

2014: استولى التنظيم على الفلوجة في العراق والرقة في سوريا في مطلع العام، ثم استولى على الموصل وتكريت في حزيران/ يونيو واجتاح الحدود مع سوريا.

ومن منبر مسجد النوري الكبير في الموصل أعلن البغدادي قيام "دولة خلافة" في المناطق التي سيطر عليها التنظيم.

أيلول/ سبتمبر 2014: شكلت الولايات المتحدة تحالفا دوليا للحرب ضد داعش بدأ بتنفيذ ضربات جوية لوقف زحف التنظيم، وساعد وحدات حماية الشعب الكردية السورية على إجباره على التقهقر من مدينة كوباني على الحدود مع تركيا.

ويضم التحالف أكثر من 70 دولة لكن قلة منها فقط نشرت جنودا ومستشارين عسكريين على الأرض. ونشرت الولايات المتحدة وهي أكبر مساهم، آنذاك خمسة آلاف جندي.

فظاعات

في العراق، استولى التنظيم على المعقل التاريخي للأيزيديين في جبال سنجار شمالي البلاد، وجنّد أطفالا وقام بسبي آلاف النساء والفتيات واستعبادهن جنسيا.

وفي الرقة، ارتكب داعش العديد من الفظاعات بينها قطع رؤوس وإعدامات جماعية وعمليات اغتصاب وخطف وتطهير عرقي، وعمد إلى رجم نساء بشبهة الزنى وتعذيب المثلييين وقتلهم.

القضاء على "الخلافة" في العراق

في 31 آذار/مارس 2015 استعادت القوات العراقية مدينة تكريت شمال بغداد، وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر استعادت قوات البيشمركة الكردية مدعومة من التحالف الدولي منطقة سنجار.

وفي 2016، طُرِد داعش من الرمادي، كبرى مدن محافظة الأنبار، وبعدها تم طرده من مدينة الفلوجة.

وفي 10 تموز/يوليو 2017 أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تحرير الموصل في نهاية هجوم استمر تسعة أشهر شنته القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي.

وفي آب/أغسطس من العام ذاته، سيطرت القوات العراقية على تلعفر وكامل محافظة نينوى.

وفي التاسع من كانون الأول/ديسمبر 2017، أعلن العبادي هزيمة داعش في العراق.

نهاية داعش في سوريا

في 26 كانون الثاني/يناير 2015 طردت القوات الكردية بدعم من التحالف الدولي، تنظيم داعش من كوباني (عين العرب)، المدينة الكردية الواقعة على الحدود التركية.

وفي آب/أغسطس 2016 طردت قوات سوريا الديمقراطية، وعمودها الفقري وحدات حماية الشعب الكردية، داعش من منبج.

وفي آذار/مارس 2017 تم طرد داعش بشكل نهائي مدينة تدمر الأثرية التي سيطر عليها مرتين منذ 2015. ودمر التنظيم قسما من آثار تدمر المدرجة على لائحة التراث العالمي لليونسكو.

وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 2017، خسر داعش الرقة التي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية.

وفي أيلول/سبتمبر 2018، شنت قسد بدعم من التحالف الدولي هجوما للسيطرة على آخر جيب لداعش في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وفي 23 آذار/مارس 2019، أعلنت قسد "القضاء التام" على "خلافة" تنظيم داعش بعد هزيمته في الباغوز.