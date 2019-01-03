داعش.. هل انتهت القصة؟

هذا ما أعلنه التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، قبل أيام.​

بنهاية سنة 2018، خسر تنظيم داعش أكثر من 99 في المئة من الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق.

في العام 2018: خسر داعش أكثر من 99٪ من الأراضي التي كان يسيطر عليها، وتم تحرير الملايين من حكم داعش. pic.twitter.com/5TGbwvKUu1

واحتفل العراق قبل أيام بالذكرى الأولى للانتصار على داعش، فيما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب قواته من سوريا بعد هزيمة التنظيم.

بدوره، شهد مؤشر العمليات الإرهابية في العالم تراجعا ملحوظا العام الماضي بعدما تسبب داعش خلال السنوات الماضية في هجمات دامية في عدد من الدول، خاصة في أوروبا.

لكن محللين ومراقبين يحذرون من أن سقوط التنظيم في سوريا والعراق وتراجع عملياته الخارجية لا يعني نهاية التهديدات الإرهابية.

داعش يلجأ إلى الحدود

ينحصر نشاط عناصر تنظيم داعش اليوم في أماكن محدودة جدا، تتركز في جيب شرق الفرات ومدينة القائم الحدودية بين العراق وسوريا.

وفيما تواصل القوات العراقية مطاردتها لفلول التنظيم، تزداد المخاوف من أن توفر المناطق الحدودية بيئة مثالية لمقاتلي داعش لشن حرب عصابات وإعادة تنظيم صفوفه من جديد.

وقال تقرير لمركز مكافحة الإرهاب في الأكاديمية العسكرية "ويست بوينت"، مستهل هذا الشهر، إن انسحاب داعش إلى المناطق الحدودية يأتي ضمن "استراتيجية محسوبة" تمهيدا "لتمرد شامل".

وأضاف التقرير أن التنظيم يسعى في هذه المناطق إلى "محاكاة استراتيجية الاستنزاف التي اعتمدها بنجاح كبير في الفترة بين أواخر العقد الأول من القرن الحالي وحتى اجتياحه لمناطق في سوريا والعراق في 2014".

وتشير تقارير عسكرية أميركية إلى أن 13000-14500 من مقاتلي داعش ما زالوا ينتشرون في الأراضي السوريا، إضافة إلى 17 ألفا آخرين في العراق.

ويحذر جاسم محمد، وهو باحث في قضايا الإرهاب والاستخبارات، من "تنامي نشاط تنظيم داعش مجددا في العراق خلال 2019، خاصة في المنطقة الغربية وحوض حمرين ومنطقة بيجي ومدينة الموصل".

وقال جاسم محمد لموقع (ارفع صوتك) إن التنظيم قد يبرز "على شكل جيوب" في سوريا أيضا.

داعش في العالم

خارج سوريا والعراق، ينتشر عناصر التنظيم في قرى ومدن ليبية، فضلا عن مناطق في شبه جزيرة سيناء المصرية.

لكن جاسم محمد يرجح تراجع داعش في سيناء وليبيا، خلال 2019، مع تناميه أكثر في غرب أفريقيا وشرقها،

وتحولت منطقة غرب أفريقيا خاصة إلى ملاذ آمن لعناصر التنظيم وقياداته.

وفي شرقي وجنوب شرقي آسيا، يرجح الباحث المتخصص في قضايا الإرهاب ظهور التنظيم على شكل "مجموعات ضعيفة".

أما في أفغانستان، فيتوقع تصاعد عمليات داعش ضد أهداف مدنية هشة.

وفي اليمن، ينشط داعش في مناطق نائية في محافظتي شبوة وأبين جنوبي البلاد.

يقول عبد الملك عيسى، وهو أكاديمي يمني متخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، إن استمرار الصراع والانقسام في اليمن، سيغذي نمو القاعدة وداعش بشريا ومعنويا وماديا.