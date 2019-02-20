داعش وثلاث زيجات.. هدى: أريد العودة لأميركا

فجرت مناشدة امرأتين أميركية وبريطانية التحقتا بصفوف تنظيم داعش السماح بعودتهما إلى بلادهما عاصفة من النقاش حيث تجند معارضون عبر مواقع التواصل الاجتماعي للضغط من أجل منع عودهما وعودة من التحقوا بالتنظيم المتشدد خلال الأعوام الماضية.

فحين غادرت هدى مثنى منزل ذويها في هوفر بولاية ألاباما أواخر عام 2014 التحقت بركب ما يقدر بنحو 4500 امرأة من مختلف دول العالم انضممن للتنظيم المتطرف.

وانتهى الأمر بهدى إلى الاحتجاز في مخيم الهول شرق محافظة الحسكة في سوريا حيث تنتظر مع 1500 امرأة السماح لها بالعودة إلى بلادها.

وقصة هدى شبيه أيضا بقصة البريطانية شميم بيغوم التي اشتهرت صورها مع صديقتيها بعد أن فررن من مدرستهن في لندن وعبرن الحدود التركية إلى سوريا للانضمام إلى داعش.