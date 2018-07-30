تقارير: داعش اختطف 36 امرأة وطفلا من السويداء

خطف تنظيم داعش 36 امرأة وطفلا على الأقل من محافظة السويداء جنوبي سورية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وشن التنظيم المسلح خلال الأسبوع الماضي هجوما على السويداء أوقع أكثر من 250 قتيلا.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مدير المرصد رامي عبد الرحمن قوله إن التنظيم "خطف 36 سيدة وطفلا أثناء هجومه الأربعاء، وتمكنت أربع سيدات من الفرار في وقت لاحق، فيما عثر على جثتي اثنتين أخريين، إحداهما مصابة بطلق ناري في رأسها والأخرى مسنة" رجح أن تكون "توفيت جراء التعب خلال سيرها".

وبالتالي، فإن 30 شخصا لا يزالون محتجزين لدى التنظيم.

وبحسب الأنباء التي نقلها المصدر عن وسائل إعلام محلية فإن جميع المخطوفين من قرية الشبكي في ريف السويداء الشرقي، وهم "20 سيدة تتراوح أعمارهن بين 18 و60 عاماً، إضافة إلى حوالي 16 طفلا".

ونشرت مواقع محلية خلال الأيام الماضية صورا لنساء قالت إن داعش اختطفهن.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت قد قالت إن الخارجية الأميركية تدين الهجمات البربرية التي قام بها تنظيم داعش في السويداء.