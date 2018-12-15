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رياضة

داكوستا يفوز بسباق 'فورمولا إي' بالسعودية

البرتغالي أنطونيو فيلكس دا كوستا فاز بالمركز الأول ببطولة فورملا إي- الدرعية 2018

فاز البرتغالي أنطونيو فيلكس دا كوستا السبت بالمركز الأول في بطولة سباق فورمولا إي التي أقيمت لأول مرة في منطقة الدرعية بالسعودية.

وشارك في السباق 11 فريقا من 22 متسابقا من بريطانيا وفرنسا وبلجيكا والبرازيل وألمانيا وهولندا وسويسرا والأرجنتين والبرتغال وتايلاند ونيوزيلاندا.

وبلغت طول مسافة مضمار السباق 2.495 كيلو مترا عبارة عن 21 لفة طاف فيها المتسابقون حول المدينة قبل أن يصلوا إلى خط النهاية.

​وشارك المغني الإسباني إنريكي إغليسياس في الحفلة الغنائية في افتتاح المسابقة التي بدأت الخميس، كما أحيا المغني المصري عمرو دياب أول حفل له في المملكة على هامش مهرجان فورمولا إي.

وشاركت السيارات الكهربائية من الجيل الثاني لأول مرة في سباق الدرعية.

وتم تنظيم 45 سباق "فورمولا إي" في مدن مختلفة سابقا من بينها نيويورك ولندن وباريس.

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