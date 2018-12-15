داكوستا يفوز بسباق 'فورمولا إي' بالسعودية

فاز البرتغالي أنطونيو فيلكس دا كوستا السبت بالمركز الأول في بطولة سباق فورمولا إي التي أقيمت لأول مرة في منطقة الدرعية بالسعودية.

وشارك في السباق 11 فريقا من 22 متسابقا من بريطانيا وفرنسا وبلجيكا والبرازيل وألمانيا وهولندا وسويسرا والأرجنتين والبرتغال وتايلاند ونيوزيلاندا.

وبلغت طول مسافة مضمار السباق 2.495 كيلو مترا عبارة عن 21 لفة طاف فيها المتسابقون حول المدينة قبل أن يصلوا إلى خط النهاية.

​وشارك المغني الإسباني إنريكي إغليسياس في الحفلة الغنائية في افتتاح المسابقة التي بدأت الخميس، كما أحيا المغني المصري عمرو دياب أول حفل له في المملكة على هامش مهرجان فورمولا إي.

وشاركت السيارات الكهربائية من الجيل الثاني لأول مرة في سباق الدرعية.

وتم تنظيم 45 سباق "فورمولا إي" في مدن مختلفة سابقا من بينها نيويورك ولندن وباريس.