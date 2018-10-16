دانفورد يدعو لجهود أكبر لمواجهة أيديولوجية الإرهاب

قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الأميركية جوزيف دانفورد الثلاثاء إن عنف المجموعات المتطرفة لا يزال يشكل تهديدا محدقا بأمن العالم ما يتطلب تعاونا استخباراتيا دوليا على المدى الطويل لمواجهة مخاطره من خلال وسائل عسكرية ومدنية.

وأضاف دانفورد في افتتاح أعمال مؤتمر "مواجهة عنف المجموعات المتطرفة" في قاعدة أندروز الجوية بولاية ميريلاند، أن الولايات المتحدة ملتزمة بالتعاون مع الدول الحليفة كلها لمكافحة ظاهرة المقاتلين الأجانب ومنع وصولهم إلى موارد حيوية تتيح لهم تنفيذ هجمات إرهابية.

وأشار دانفورد إلى أن تنظيم داعش في سورية والعراق يلفظ أنفاسه الأخيرة وأنه لم يعد يسيطر إلا على أقل من إثنين في المئة من مجموع الأراضي التي كانت خاضعة له سابقا.

لكن المسؤول العسكري شدد على أن الحرب ضد أيديولوجية داعش لم تنته بعد، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 700 معتقل من مقاتليه في سجون "قوات سورية الديموقراطية" المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وتحدث دانفورد في المؤتمر الذي يشارك فيه رؤساء أركان ووزراء دفاع 82 دولة عربية وأوروبية وآسيوية، عن عقيدة التطرف التي قال إنها ما زالت تلهم مجموعات متفرقة في شمال إفريقيا وغربها وفي مدن تمتد من القرن الأفريقي وصولا إلى دول أخرى في العالم.

وختم أن من الواجب على الدول الحلفية للولايات المتحدة رفع حجم أرصدة موازنات محاربة الإرهاب كونها تشكل الهمّ الأساس في استقرار الأمن الدولي.