دبلوماسيون للحرة: مشروع قرار أميركي يدين حماس

قال ديبلوماسيون في الأمم المتحدة للـ'الحرة' الثلاثاء إن الولايات المتحدة أعدت مشروع قرار يدين حركة حماس ويدعوها إلى وقف فوري لأعمال العنف والاستفزاز ضد إسرائيل.

وينص مشروع القرار غير المسبوق، الذي من المؤمل طرحه للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال وقت قريب، على إدانة تبديد حركة حماس الموارد في قطاع غزة لإنشاء بنية تحتية عسكرية بدلا من تلبية الحاجات الملحة للسكان المدنيين.

كما يدعو إلى وقف كل أشكال العنف والتحريض ضد الموظفين الطبيين والإنسانيين ويؤكد على ضرورة احترام حيادية المراكز التابعة للأمم المتحدة، في إشارة إلى المدارس التابعة لوكالة أونروا.

ولا تزال الولايات المتحدة في مرحلة إعداد مشروع القرار والتفاوض عليه مع بقية الدول الأعضاء في مسعى للحصول على أكبر دعم ممكن له في الجمعية العامة حيث لا تتمتع أي دولة بحق النقض الفيتو.