دبلوماسي أميركي: محامي ترامب كذب في قضية أوكرانيا

أفرجت لجان الاستخبارات و الرقابة و العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، الخميس، عن الشهادة السرية لنائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا جورج كنت و التي أدلى بها الشهر الماضي في إطار التحقيقات في مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

الشهادة، و هي السادسة التي تنشر منذ إقرار المجلس قانونا يحدد القواعد للمرحلة الثانية من التحقيقات، تظهر أن كنت عبر عن قلقه من ممارسات رودي جولياني في أوكرانيا و أنه أبلغ المشرعين أن ما يقوم به محامي الرئيس خطأ.

ومن المتوقع أن يدلي كنت بشهادة ثانية امام لجان التحقيقات في جلسة استماع علنية الأربعاء المقبل .

وقال كنت إنه أ ُبعد رفقة دبلوماسيين آخرين عن القرارات المتعلقة بأوكرانيا بسبب مناورات قام بها مسؤولون إداريون، بما في ذلك محامي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشخصي، رودي جولياني.

واتهم كنت، في شهادته خلال جلسة مغلقة في 15 أكتوبر، جولياني، بإطلاق حملة أكاذيب حول السفيرة الأميركية لدى كييف، ماري يوفانوفيتش، ما أدى إلى استدعائها في وقت مبكر.

ويعد كنت، الذي يعمل في السلك الدبلوماسي منذ 1992، من الشهود المقرر أن يشهدوا في جلسات استماع مفتوحة الأسبوع القادم.

وأوضح في شهادته أنه شعر بالانزعاج من الدور الذي كان يقوم به جولياني بخصوص أوكرانيا، وخاصة جهوده للعمل مع مدع عام أوكراني لتشويه سمعة السفيرة الأميركية في كييف.

وكشف أن دبلوماسيين آخرين مثل كورت فولكر، المبعوث الخاص إلى أوكرانيا، ظنوا أن من الأفضل التعامل مع جولياني بدل تجاهله بسبب التأثير الذي يمارسه على ترامب.

وبحسب شهادة كنت، فإن المسؤول في مجلس الأمن القومي، أليكس فيندمان، الذي أدلى أيضا بشهادته للمحققين، وصف محتوى مكالمة ترامب بأنه غير عادي.

وتحدث كنت للمحققين عن محادثاته مع دبلوماسيين أميركيين كبار بخصوص الأمر، ونقل عن غوردون سوندلاند، سفير واشنطن لدى الاتحاد الأوروبي، قوله إن ترامب "كان يرغب بوضوح أن يأمر الرئيس الأوكراني زيلنسكي بشكل مباشر بالتحقيق في قضية بايدن وكلينتون".

وأشار إلى أن "كلينتون" كانت اختصارا لـ2016، في إشارة محتملة إلى نظرية المؤامرة التي تشير إلى تورط أوكرانيا وليس روسيا في التدخل في الانتخابات في 2016.

وختم كنت أنه نـُصح بأن يقلل الظهور بعد أن انتقده جولياني في مقابلة صحفية في مايو 2019.

وأطلق مجلس النواب الأميركي مرحلة جديدة ومعلنة للتحقيق في اتهامات بحق الرئيس دونالد ترامب، وصوّت لأول مرة على المضي في إجراءات عزله.