دبلوماسي إيراني وعميل استخبارات.. من هو أسد الله أسدي؟

"موقع الحرة"/ كريم مجدي

لا يقتصر دور موظفي السفارات الإيرانية في العواصم الأوروبية على العمل الدبلوماسي فقط، فقد كشفت تقارير عن اشتراك بعضهم في نشاطات استخباراتية بل و"إجرامية" أحيانا.

أحد أبرز هؤلاء والذي تكرر اسمه مؤخرا في وسائل الإعلام، هو أسد الله أسدي، التي أعلنت فرنسا تجميد ممتلكاته رفقة شخص آخر لمدة ستة أشهر.

الشرطة الألمانية كانت قد أوقفت أسدي بسبب ضلوعه في مخطط للاعتداء على تجمع نظمته مجموعة إيرانية معارضة في فرنسا في حزيران/يونيو.

وجاء اعتقال أسدي بعد إلقاء السلطات البلجيكية القبض على شخصين من أصول إيرانية، وأفادت بأنها عثرت على متفجرات شديدة الفعالية في سيارتهما.

وقضت محكمة ألمانية الاثنين بتسليم أسدي إلى بلجيكا للاشتباه في تورطه في مخطط لشن هجوم على تجمع للمعارضة الإيرانية في فرنسا.

من هو أسدي؟

عمل أسدي قنصلا ومستشارا في السفارة الإيرانية بفيينا منذ عام 2014، بالإضافة إلى عضويته في جهاز الاستخبارات التابع لوزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية وعمله منسقا للجهاز في أوروبا، بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين قضائيين ألمان.

أحد مهام الجهاز الأساسية والتي كان يؤديها أسدي، هي "المراقبة المكثفة ومكافحة الجماعات المعارضة داخل وخارج إيران"، حسب الوكالة.

وكان أسدي جزءا من خطة فاشلة لتفجير تجمع سنوي لحركة مجاهدي خلق المعارضة في فرنسا.

وكشف مجلس المقاومة الإيرانية في مؤتمر عقد في آب/أغسطس الماضي تفاصيل عن أسدي، الذي كان يعد القنصل الثالث في السفارة الإيرانية بفيينا.

إرث عائلي

محمد محدثين رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قال خلال المؤتمر إن أسدي ولد في 1971 بمدينة خرم آباد بمحافظة لورستان غربي إيران، وكان والده مسؤولا عن لجنة دعم الحرب بالمدينة أثناء الحرب بين إيران والعراق في الثمانينيات.

ومع نهاية الحرب، انخرط والد أسدي في جهاز المخابرات الإيرانية، وكان أحد أدواره الرئيسي إلقاء القبض على أعضاء الجماعات المعارضة.

وبعد سقوط نظام صدام حسين، تم تعيين أسدي في العراق قنصلا ثالثا في السفارة الإيرانية في بغداد بين عامي 2004 و2008، وكانت مهمته الرئيسية جمع المعلومات عن تواجد قوات التحالف في العراق ومقراتها ومراكزها الرئيسية، ورصد الشخصيات العراقية المعارضة لإيران هناك.

وبحسب محدثين، فإن أسدي شارك في دعم بعض الميليشيات العراقية التي أجرت عمليات ضد قوات التحالف، ومنظمة مجاهدي خلق في العراق.