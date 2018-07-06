دبي تصادر 416 جهازا لقرصنة قنوات "بي أن" القطرية

أعلنت سلطات إمارة دبي الجمعة مصادرة 416 جهاز "بي آوت كيو" المبرمجة لقرصنة شبكة قنوات "بي أن سبورتس" القطرية مالكة حقوق بث مباريات كأس العالم بكرة القدم وبطولات رياضية أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وام" إنها تقوم بحملات "تفتيشية على المحال التجارية التي تبيع أجهزة استقبال (...) تبث المحتوى الإعلامي بشكل غير قانوني".

وأضافت أنها حررت مخالفة" بحق المتجر" الذي ضبطت فيه الأجهزة وشرعت بتنفيذ العقوبات التي تنص عليها القوانين والأنظمة بهذا الصدد.

ويأتي الإعلان عن مصادرة الأجهزة في الإمارات بعد أكثر من شهر من مطالبة "بي أن سبورتس" الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) باتخاذ إجراءات قانونية لوقف "قرصنة" بثها في المنطقة.

وكانت "بي أن سبورتس" قالت في نهاية أيار/مايو الماضي إن الحقوق الحصرية التي تملكها لنقل الفاعليات الرياضية، بما فيها الدورات الأوروبية الكبرى في كرة القدم وكأس العالم المقامة حاليا في روسيا، تتعرض للقرصنة من موزعين انطلاقا من دول مجاورة.