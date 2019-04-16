أعمدة 'ستونهينغ' البريطانية.. حقائق جديدة

أظهرت دراسة بريطانية أن الذين بنوا أعمدة "ستونهينغ" الأثرية في بريطانيا سافروا من الأناضول إلى أيبيريا عبر البحر الأبيض المتوسط قبل أن يتجهوا شمالا ويصلوا إلى بريطانيا (حوالي 4000 قبل الميلاد).

وكانت الهجرة إلى بريطانيا الجزء الأهم من توسع الناس المتحدرين من الأناضول (حوالي 6000 قبل الميلاد)، وهم من أدخلوا الزراعة إلى أوروبا.

قبل ذلك، كانت مجموعات صغيرة متنقلة تعتمد على صيد الحيوانات وجمع النباتات البرية والمحار تسكن أوروبا.

وقد سلكت مجموعة من المزارعين الأوائل نهر الدانوب حتى أوروبا الوسطى، لكن مجموعة أخرى سارت غربا عبر البحر المتوسط.

بالإضافة إلى الزراعة، يبدو أن المهاجرين إلى بريطانيا في العصر الحجري الحديث، قد أدخلوا تقليد بناء المعالم باستخدام الأحجار الكبيرة المعروفة باسم "مغاليث".

كانت "ستونهينغ" في ويلتشير جزءا من هذا التقليد، حسب الدراسة.