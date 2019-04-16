أعمدة 'ستونهينغ' البريطانية.. حقائق جديدة

أظهرت دراسة بريطانية أن الذين بنوا أعمدة "ستونهينغ" الأثرية في بريطانيا سافروا من الأناضول إلى أيبيريا عبر البحر الأبيض المتوسط قبل أن يتجهوا شمالا ويصلوا إلى بريطانيا (حوالي 4000 قبل الميلاد).
وكانت الهجرة إلى بريطانيا الجزء الأهم من توسع الناس المتحدرين من الأناضول (حوالي 6000 قبل الميلاد)، وهم من أدخلوا الزراعة إلى أوروبا.
قبل ذلك، كانت مجموعات صغيرة متنقلة تعتمد على صيد الحيوانات وجمع النباتات البرية والمحار تسكن أوروبا.
وقد سلكت مجموعة من المزارعين الأوائل نهر الدانوب حتى أوروبا الوسطى، لكن مجموعة أخرى سارت غربا عبر البحر المتوسط.
بالإضافة إلى الزراعة، يبدو أن المهاجرين إلى بريطانيا في العصر الحجري الحديث، قد أدخلوا تقليد بناء المعالم باستخدام الأحجار الكبيرة المعروفة باسم "مغاليث".
كانت "ستونهينغ" في ويلتشير جزءا من هذا التقليد، حسب الدراسة.
وتتكون أعمدة "ستونهينغ" من حلقة من الحجارة الضخمة يبلغ ارتفاع كل واحد منها حوالي 4 أمتار، وعرضه حوالي مترين، بينما يزن 25 طنا.
وهي من أكثر الآثار الحجرية شهرة في أوروبا وقد ضمتها اليونسكو إلى قائمة التراث الثقافي العالمي في عام 1986.
واستند الباحثون في دراستهم على مقارنة الحمض النووي المستخرج من بقايا بشر تعود إلى العصر الحجري الحديث عثر عليها في بريطانيا، مع آخرين عاشوا في نفس الوقت في أوروبا.
وعندما قام الباحثون بتحليل الحمض النووي للمزارعين البريطانيين الأوائل، وجدوا أنهم يشبهون الناس من العصر الحجري الحديث من أيبيريا (أسبانيا الحديثة والبرتغال)، الذين انحدروا بدورهم من سلالات هاجرت إلى المنطقة عبر المتوسط.
وأظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة Nature Ecology & Evolution أن المزارعين لم يختلطوا على الإطلاق مع مجموعات الصيد الصغيرة التي كانت تقطن بريطانيا آنذاك.
وأن الصيادين الأوروبيين كان لديهم بشرة داكنة وعيون زرقاء، بينما للمزراعين بشرة شاحبة وعيون بنية وشعر أسود أو بني داكن.
ومع قرب نهاية العصر الحجري الحديث، في حوالي 2450 قبل الميلاد، حل مهاجرون جدد أطلق عليهم اسم شعب بيل بيكر، محل أحفاد المزارعين الأوائل بالكامل.
لذلك، شهدت بريطانيا تحولا جينيا شديدا في غضون بضعة آلاف سنة.