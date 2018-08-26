دراسة: اكتئاب الأم يؤثر على جهاز أطفالها المناعي

ذكرت دراسة جديدة أن الأطفال الذين لديهم أمهات مكتئبات قد ينتهي بهم المطاف بالإصابة بخلل في رد الفعل المناعي في أجسامهم وبزيادة احتمالات الإصابة باضطرابات نفسية.

وكتب الباحثون في دورية "الاكتئاب والقلق" أن اكتئاب الأم قد يكون له تأثير ملحوظ على طريقة عمل أدمغة الأطفال.

وقالت كبيرة الباحثين في الدراسة روث فيلدمان "إذا نشأت مع أم مكتئبة إكلينيكيا تتأثر سلبا قدرات جسدك على التعامل مع التوتر وكذلك نظام المناعة".

وأضافت فيلدمان وهي أستاذ مساعد في مركز ييل لأبحاث الطفل في نيو هيفن بولاية كونيتيكت "يحدث ذلك حتى إذا كانت أسرتك في وضع اجتماعي اقتصادي منخفض المخاطر وبوجود الوالدين وعدم وجود مشكلات مثل الفقر أو الأمراض العضوية".