باحثون يكتشفون علاجا جديدا لسرطان البنكرياس

حدد باحثون في مركز جونسون الشامل للسرطان بجامعة كاليفورنيا (لوس أنجليس)، علاجا محتملا لسرطان البنكرياس، باستخدام نوعين من مثبطات الأدوية في وقت واحد.

يستخدم النهج الجديد، الدواء الذي يحد من قدرة الخلايا السرطانية على الاستفادة من المواد الغذائية الأساسية التي تمكنها من البقاء على قيد الحياة (الليسوسوم)، وعقارا آخر يمنع سلسلة التفاعلات الكيميائية الحيوية المستخدمة لإصلاح الحمض النووي DNA.

والافتقار إلى علاجات فعالة لسرطان البنكرياس يشير إلى فهم محدود للتعقيد البيولوجي للمرض، وآليات شرح السبب الذي يجعل سرطان البنكرياس في كثير من الأحيان مقاوما للعلاجات التي تعمل مع أنواع السرطان الأخرى.

درس الباحثون مجموعتين من البيانات لمحاولة فهم آلية المسارات الحيوية المعتمدة على الليسوسوم.

وأخذ الباحثون الكلوروكين، الذي يستخدم لعلاج الملاريا، ودمجوه مع أكثر من 500 مثبط مختلف، للكشف عن أي تفاعلات يمكن أن تسفر عن تأثير مضاد للسرطان.

ومكنت التجربة الباحثين من إيجاد مثبط تكميلي يسمى مثبط الاستجابة للاستنساخ المتكرر.

وقام فريق الباحثين بقياس الأيض في خلايا البنكرياس السرطانية التي عولجت بالكلوروكوين وحده.

ووجد الباحثون أن العقار يسبب انخفاضا في الحمض الأميني أسبارتيت Aspartate الذي يدخل في تكوين النيوكليوتيدات Nucleotides الضرورية لإصلاح الحمض النووي واستنساخه.

أوضحت الدراسة التي نشرت في مجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم، أن الجمع بين الكلوروكين ومثبط الاستجابة لتكرار الإجهاد، يمكن أن يكون علاجا جديدا يحد من نمو الورم السرطاني بالبنكرياس، ويساعد في تحسين تشخيص المرضى.

يشار إلى أن سرطان البنكرياس يعتبر السبب الرئيسي الثالث للوفيات المرتبطة بالسرطان في الولايات المتحدة.

وينصح الباحثون الناس باتباع نمط حياة صحي لتجنب سرطان البنكرياس بما يشمل:

- تجنب التدخين: يشير الباحثون إلى أن التدخين هو أكثر عامل يمكن تجنبه، لسرطان البنكرياس.

- منع مرض السكري والسمنة.

- تقليل شرب الكحول: الكحول قد تؤدي إلى التهاب البنكرياس المزمن وتليف الكبد ما يزيد خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

- اتباع نظام غذائي صحي: تبين أن تناول الكثير من الحبوب والخضروات والأسماك، والحد من اللحوم الحمراء والحلويات، يقلل من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.