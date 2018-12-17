دراسة: التعب المزمن مرتبط بالمناعة

وجدت دراسة بريطانية حديثة أن متلازمة التعب المزمن (حالة من التعب متكررة ولا تتوقف) مرتبطة بالنشاط الزائد لجهاز المناعة.

وتؤدي الإصابة بهذه المشكلة عادة إلى ملازمة الفراش وعدم القدرة على القيام بالأنشطة الأساسية اليومية. وتقدر بعض الدراسات إصابة نحو 17 مليون شخص حول العالم بها.

وهذه الدراسة الأولى من نوعها التي تسلط الضوء على دور الجهاز المناعي في تطور المشكلة التي لا يعرف الكثير عنها، بحسب كارمين باريانتيه، أستاذ الطب النفسي الحيوي في جامعة "كينغز كوليدج لندن" الذي شارك في الدراسة.

وقام الباحثون في الدراسة الجديدة بدراسة 55 مريضا كانوا يتعاطون علاج "إنترفيرون ألفا"، المستخدم لعلاج التهاب الكبد "سي" لأنه يؤدي إلى الشعور بالتعب.

ووجدوا أن المرضى الذين كانت استجاباتهم المناعية للعلاج مفرطة النشاط أو مبالغا فيها كانوا أكثر عرضة للإصابة بتعب شديد.

وقال أليس راسل من جامعة "كينغز كوليدج لندن" إنها "المرة الأولى، نظهر أن الأشخاص المعرضين لتطوير حالة تشبه متلازمة التعب المزمن لديهم جهاز مناعي مفرط النشاط".