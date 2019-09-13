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صحة

دراسة: الحركة في الصغر تمنع الخرف في الكبر

أشخاص مسنون

كشف باحثون من أستراليا أن أفضل طريقة للوقاية من مرض هنتنغتون، وهو حالة وراثية تؤدي إلى الخرف، تكون بكثرة الحركة والنشاط.

وأفادت الدراسة بأن الشخص النشط اجتماعيا وهو بعمر غير متقدم، يصبح أقل عرضه للإصابة بالخرف لاحقا.

الأستاذ في جامعة لندن جيل ليفينغستون، قال إن "الأشخاص الذين يتشاركون اجتماعيا مهارات إدراكية مثل الذاكرة واللغة، يساعدهم ذلك على تطوير احتياطي إدراكي".

/**/ /**/ /**/ دأب بعض أصدقائي عند بلوغهم الستين أن يستلهم الجملة المقتبسة من إعلان "برادات الحافظ"، فيعدلها قائلا: "ستون عاما ونزداد شبابا"
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ستون عاما ونزداد شبابا

وتابع ليفينغستون "إلا أن الاحتياط المعرفي يمكن أن يساعد الأشخاص على التعامل بشكل أفضل مع تأثيرات العمر".

ووجد الباحثون أن زيادة التواصل الاجتماعي في سن الستين، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف بشكل كبير في وقت لاحق من الحياة.

وأظهر التحليل أن الشخص الذي شاهد الأصدقاء يوميا في سن الستين تقريبا، كان أقل عرضة للإصابة بمرض الخرف بنسبة 12 في المئة، مقارنة بشخص واحد أو اثنين فقط من الأصدقاء كل بضعة أشهر.

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