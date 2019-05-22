دراسة: الرضاعة الطبيعة مفيدة لقلب الأم

كشف باحثون أن الرضاعة الطبيعة تقلل من خطر تعرض الأمهات للإصابة بأمراض القلب بعد انقطاع الطمث.

وبحسب نتائج الدراسة التي قام بها الباحثون في جامعة أثينا وقدموها خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية للغدد الصماء في ليون بفرنسا مؤخرا فإنه كلما زادت فترة الرضاعة الطبيعية كلما قل الخطر.

ودرس الباحثون صحة القلب والأوعية الدموية لـ283 امرأة بعد انقطاع الطمث وبحثوا في تاريخهم مع الرضاعة الطبيعية، ووجدوا أن النساء اللواتي أرضعن كان تصلب الشرايين لديهن أقل.

ورد القائمون على الدراسة هذه الفوائد للقلب بارتفاع مستويات هرمون البرولاكتين لدى الأمهات المرضعات، الذي يعتقد أنه يقلل من خطر الإصابة بالسكري، الذي هو عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض القلب.