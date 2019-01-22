هل يؤثر حجم الجسد على العمر؟

زعمت دراسة هولندية أن حجم جسم المرأة بالنسبة للطول والوزن يؤثر على الفترة الزمنية التي تعيشها، فيما كان تأثير النشاط الجسماني للرجال بالنسبة لأعمارهم أكبر من النساء.

وحسب الدراسة المنشورة في دورية علم الأوبئة وصحة المجتمع، حلل الباحثون بيانات صحية لـ7807 مشاركا (3646 رجلا و 4161 أمراه تتراوح أعمارهم بين 68 و70) قدموا معلومات مفصله عند بدء مسح صحي في هولندا عام 1986 عن وزنهم الحالي ووزنهم عند بلوغهم 20 عاما وطولهم والنشاط البدني في أوقات فراغهم.

وحاول العلماء معرفة ما إذا كانت هناك علاقة بين الطول والوزن والنشاط الجسماني والوصول إلى عمر الـ90، وعما إذا كانت هناك فروق بين الجنسين.

وبينت النتائج أن نحو 433 رجلا (16.7 في المئة) و 944 امرأة (34.4 في المئة) عاشوا حتى سن 90 عاما.

وكانت النساء اللواتي وصلن إلى هذه السن أقل وزنا في بداية الدراسة، وأقل وزنا منذ بلوغهن سن العشرين من النساء القصيرات والأكثر وزنا.

ووجدت الدراسة أيضا أن النساء اللائي بلغ طولهن أكثر من 175 سنتيمترا زادت لديهن فرصة الوصول إلى سن 90 عاما بنسبة 31 في المئة من النساء أقل من 160 سنتيمترا.

ولم يجد الباحثون مثل هذه الروابط بالنسبة للرجال، لكن الرجال الذين كانوا يمارسون نشاطا جسمانيا أكثر من 90 دقيقة يوميا زادت لديهم فرصة الوصول إلى هذه السن بنسبة 39 في المئة من الذين كانوا نشطين أقل من 30 دقيقة يوميا.

وكان تأثير النشاط البدني أقل بالنسبة للنساء، فممارسة ما بين 30 إلى 60 دقيقة يوميا من النشاط البدني زاد من حظوظهن للوصول إلى السن المستهدف بنسبة 21 في المئة فقط.