دراسة: القهوة تطيل العمر

"القهوة تطيل العمر"، هذا ما وجدته دراسة بريطانية جديدة، حتى بالنسبة لهؤلاء الذين يتناولون ثمانية أكواب على الأقل يوميا.

الدراسة التي أجريت على حوالي نصف مليون بريطاني، وجدت أن من يشربون القهوة هم أقل عرضة للموت بشكل طفيف مقارنة بالممتنعين عن تناول القهوة.

الدراسة التي نشرت على موقع "جاما إنتيرنال ميديسين" الطبي تقول إن هذه النتائج تنطبق على القهوة فورية التحضير والبن المطحون والقهوة منزوعة الكافيين.

وتعتبر تلك أول دراسة كبيرة تشير إلى فائدة القهوة حتى للأشخاص الذين يعانون من خلل وراثي يؤثر على كيفية معالجة أجسامهم للكافيين.

وتقول الدراسة إنه بشكل عام بالنسبة لمن أجريت عليهم الدراسة، كان من يشربون القهوة أقل عرضة للوفاة بنسبة 10 إلى 15 في المئة مقارنة بالممتنعين، وذلك خلال 10 سنوات من متابعتهم طبيا.

وتبين النتائج أن التباينات في كمية القهوة المستهلكة والاختلافات الوراثية لم تؤثر بشكل كبير على النتائح.

وتحذر أليس ليشتنشتاين، خبيرة التغذية بجامعة تفتس الأميركية التي لم تشارك في البحث، من أن نستخلص من ذلك أن القهوة هي ينبوع الشباب، أو أن ندعو الممتنعين إلى العودة إلى شرب القهوة، لكنها قالت إن هذه النتائج تعزز الأبحاث السابقة في هذا المضمار وتضيف المزيد من الطمأنينة لشاربي القهوة.