دراسة: القهوة والكحول يطيلان العمر

وجدت دراسة علمية أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا (إيفراين) أن الأشخاص الذين يتناولون كميات معتدلة من الكحول والقهوة يعيشون أطول من الأشخاص الممتنعين من تناولهما.

وبدأ الباحثون العمل على هذه الدراسة (90+ Study) عام 2003 بمشاركة حوالي 1600 شخص، بهدف البحث عن السر وراء العيش أكثر من 90 عاما.

وكشفت النتائج أيضا أن الأشخاص الذين زادت أوزانهم عن المعدلات الطبيعية في السبعينيات من أعمارهم عاشوا أطول ممن كانت أوزانهم طبيعية أو أقل من الطبيعي.

ولقياس النتائج، قام الباحثون بإجراء فحوصات عصبية ونفسية واختبارات معرفية وبدنية على المشاركين كل ستة أشهر.

واستخدم الفريق البحثي معلومات حول النظام الغذائي، والأنشطة التي يمارسها المشاركون، والتاريخ الصحي، والأدوية، والعديد من العوامل الأخرى لتحديد الأسباب وراء إطالة أعمارهم إلى ما بعد التسعين.