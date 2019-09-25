دراسة: المشي 10 آلاف خطوة يوميا يضمن شيخوخة مريحة

توصلت دراسة قام بها باحثون من جامعة هارفرد الأميركية أن عدد الخطوات التي يمشيها الفرد يوميا، قد تحدد بنسبة كبيرة وضعه الصحي عندما يكبر.

الدراسة التي استمرت أربع سنوات، قام خلالها الباحثون بمتابعة 16 ألف متطوع تتراوح أعمارهم بين 62 و100 سنة.

المشاركون كانوا يسجلون يوميا عدد الخطوات التي يمشونها وكذا سرعة الحركة باستخدام أجهزة خاصة.

وتبين من خلال الدراسة أن معدل الوفيات كان مرتفعا عند أولئك الذين لم تكن خطواتهم تتعدي الألفين يوميا.

مقابل ذلك، سجلت الدراسة نوعا من التعافي بالنسبة للذين ثبت أنهم كانوا يمشون أكثر من أربعة آلاف خطوة، فيما لم يعش 500 آخرون حتى نهاية الاختبار الذي دام أربعة أعوام.

وخلص الباحثون إلى أن الإنسان (الكهل على وجه الخصوص) سواء كان امرأة أم رجلا، عليه أن يمشي يوميا ما لا يقل عن 5000 خطوة ليضمن صحة جيدة عموما عند الشيخوخة.

ونصح الباحثون الشباب الراغب في التمتع بصحة جيدة عند الكبر، بالمشي ما لا يقل عن 10 آلاف خطوة يوميا.

وذكر الفريق الطبي الذي أجرى الدراسة أن المشي يوميا يقي من أمراض عديدة تتعلق بالعظام ويقوي عضلات القلب والأوعية الدموية.

ويفيد المشي كلا من القلب والرئتين، ويساعد على زيادة نشاط الدورة الدموية، بدعم ولوج الأوكسجين، ويساعد كذلك على تهدئة الأعصاب، والتخفيف من ضغوط الحياة اليومية، كما يقوي عضلات البطن، والساقين، والحوض، ويساعد على المحافظة على القوام السليم.