دراسة: المكملات الغذائية لا تطيل العمر

وجد باحثون في الولايات المتحدة أن المكملات الغذائية لا تطيل العمر بل إنها قد تقصره أحيانا، وقالوا إن بعض الفيتاميات قد تقلل خطر الوفاة لكن بشرط الحصول عليها من مصادر غذائية.

وقالت الدكتورة فانغ تشانغ المشرفة المشاركة على دراسة أجريت في جامعة تفاتس الأميركية: "أصبح من الواضح أكثر وأكثر أن الاستخدام المنتظم للمكملات الغذائية ليس مفيدا في تقليل خطر الوفاة بين عامة السكان في الولايات المتحدة".

وقد درست الدكتورة وزملاؤها في الجامعة بيانات صحية تتعلق بأكثر من 30 ألف شخص استخدم عدد منهم مكملات غذائية.

ومع تتبع هؤلاء لمدة ست سنوات، تبين أن 3613 شخصا قد فارقوا الحياة، 945 منهم بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، و805 أشخاص بسبب السرطان.

ووجد الباحثون أن خطر الوفاة انخفض بين أولئك الذين حصلوا على كميات معقولة من فيتامين A وفيتامين K والمغنيسيوم والزنك والنحاس لكن بشرط الحصول عليها من الأطعمة.

ووجدوا أيضا أن الإفراط في تناول الكالسيوم أدى إلى زيادة خطر الوفاة بالسرطان.