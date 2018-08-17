دراسة: الملابس الداخلية تؤثر على الخصوبة

قضية الإنجاب أصبحت هاجسا يؤرق مضجع كثيرين، نساء ورجالا، وأثبت العلم أن هناك عوامل عضوية ونفسية كثيرة تلعب دورا في ذلك.

لكن هل خطر على بالك أيها الرجل أن الملابس الداخلية التي ترتديها لها دور أيضا في قدرتك على إنتاج الحيوانات المنوية وبالتالي قدرتك على الإخصاب، حسب دارسة أميركية؟!

الدراسة التي أجراها باحثون بجامعة هارفارد أظهرت أن ملابس الرجال الداخلية الضيقة تقلل إنتاج الحيوانات المنوية.

الأمر ببساطة متعلق بدرجة الحرارة.

فالخصيتان تتأثران سلبا بالسخونة ودرجات الحرارة المرتفعة و "لهذا السبب هما موجودتان خارج البطن" يقول المشرف على الدراسة جورج شافارو وهو أستاذ مساعد في التغذية وعلم الأوبئة في جامعة هارفارد.

وتكون درجة حرارة الخصيتين منخفضة بحوالي 4-6 درجات عن بقية الجسم، ما يساعدهما في إنتاج حيوانات منوية أكثر، وذات أداء وظيفي فعال.

لذا فإن الملابس الضيقة تعطل نظام التبريد الطبيعي لدى الرجال وتضر بإنتاج الحيوانات المنوية، حسب الدارسة.

خلال الدراسة، فحص شافارو ورفاقه عينات السائل المنوي من 656 رجلا كانوا يبحثون عن علاج للعقم في الفترة بين عامي 2000 و 2017.

وقد شمل المسح سؤالا عن الملابس الداخلية التي يرتديها عادة المشمولون في الدراسة.

بعد تصحيحهم عدة عوامل مثل الوزن والعمر، لاحظ الباحثون وجود اتجاه.

"وجدنا أن الرجال الذين يرتدون ملابس داخلية فضفاضة لديهم حيوانات منوية بتركيز أعلى وعدد أكبر، مقارنة بالرجال الذين يرتدون ملابس داخلية ضيقة" يقول شافارو.

وعلى الرغم من أن متوسط عدد الحيوانات المنوية كان أقل لدى الرجال الذين يرتدون ملابس ضيقة، إلا أنه لا يزال ضمن المستويات الصحية، وفق الدراسة.

وقال شافارو إن الذين يمكن أن يستفيدوا حقا من هذه الدراسة هم الرجال الذين لديهم عدد قليل نسبيا من الحيوانات المنوية.

وجدت نتائج الدراسة اعتراضات من عدة علماء مثل دكتور بروس غيلبرت، أستاذ جراحة المسالك البولية.

قال غيلبرت إن الدراسة تجاهلت العديد من العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية، مثل نوعية الملابس الداخلية وحتى الخارجية، متسائلا: ماذا عن لبس جينز ضيق جدا فوق لباس داخلي فضفاض؟، ناهيك عن الحصول على معلومات إضافية إكثر دقة حول سلوك كل مريض مشمول في الدارسة.

يشار إلى أن دراسات سابقة أظهرت أن الرجال في أشهر الشتاء وفي الصباح يكونون عادة أكثر قدرة على الإخصاب.